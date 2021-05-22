Могилу Армена Джигарханяна сравняли с землей

Со дня смерти знаменитого артиста прошло полгода Фото: Иван МАКЕЕВ

Поклонники почтили память Армена Джигарханяна спустя полгода после его смерти. Актер скончался 14 ноября 2020 года в возрасте 85 лет. Свой последний приют Армен Борисович обрел на Ваганьковском кладбище. Правда, придя на могилу к кумиру, публика с удивлением обнаружила, что ее в прямом смысле сравняли с землей.

Армен Джигарханян был по-настоящему народным любимцем. Артист сыграл несколько десятков ролей в фильмах и спектаклях. Поклонники бережно хранят память о кумире. Однако одно из последних фото с Ваганьковского кладбища, где похоронен артист, вызвало недоумение публики.

На могиле Армена Борисовича нет даже оградки Фото: СОЦСЕТИ

Дело в том, что на могиле Армена Борисовича нет даже оградки. А холмик в прямом смысле сравняли с землей, засыпав место захоронения песком. Массивный армянский крест слегка покосился, скромный портрет стоит прямо на песке. А три букетика искусственных цветов разбавили две алых гвоздички.

Напомним, Армен Джигарханян скончался после тяжелой и продолжительной болезни. У него обострился диабет и на этом фоне начались серьезные проблемы с почками. Последний год жизни актера поддерживала вторая супруга, актриса Татьяна Власова.

Меж тем, когда Армен Борисович умер, в распоряжении его бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской, оказалась бумага, где перечислялись все диагнозы актера и говорилось, в каком состоянии он был на момент госпитализации в клинику. По ее словам, у него давно было много диагнозов. "Пролежни четвертой степени, сепсис, начальная стадия гангрены. И плюс еще он, видимо, давно не ел, потому что весил 60 кг приблизительно. В таком состоянии прибыл в больницу. Его никто не посещал, ничего не делалось по его уходу. Это адские муки, когда человек гниет заживо. Не знаю, как можно такое пережить", - сообщала Виталина о страшном состоянии актера перед смертью.