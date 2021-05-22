Болгарский торговец оружием озвучил причины хранения взорвавшихся боеприпасов в Чехии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Владелец болгарской компании ЕМКО Емельян Гебрев дал интервью немецкому изданию Der Spiegel, в котором озвучил странные мотивы своих бизнес-операций.

По словам Гебрева, в Чехии его фирма хранила старые боеприпасы времен Варшавского договора. И они не предназначались для перепродажи.

- Мы хранили там старые боеприпасы, которые приобрели в Чехии… Мы по-разному нуждались в них в нашем производстве. Они не были предназначены для продажи. – заявил бизнесмен.

Однако, Гебрев всегда позиционировал свою компанию как торгующую оружием, а не модифицирующим или производящем его. Версия о том, что старые боеприпасы были куплены им для последующей утилизации и переработки, не была озвучена, поскольку бизнесмен явно не имеет ответа на вопрос – зачем так долго было хранить снаряды и мины времен Восточного блока, тратя при этом значительные суммы на их хранение.

В 2014 году на частных оружейных складах в чешском местечке Врбетице прогремели два взрыва. А два месяца назад власти Чехии внезапно заявили, что к взрывам причастны российские спецслужбы. Ничем не подтвержденное обвинение стало катализатором резкого ухудшения российско-чешских отношений: Москва и Прага выслали значительно количество дипломатов, Россия внесла Чехию в список недружественных стран.