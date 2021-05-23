Ах, милый Ваня, нам с тобой Манижа…

Участница «Евровидения-2021» всех запутала. Гордость она России, или не гордость? Фото: REUTERS

Все-таки мы страна загадок. Кого ни спроси, любой гражданин РФ с разной степенью темперамента объяснит, что «Евровидение» - это конкурс вторичных песен, слабых исполнителей, где бал правят фрики и представители секс-меньшинств. И это самое богомерзкое, по общему мнению, действо собирает у нас миллионную аудиторию и неизменно дает рекордные рейтинги.

Мы высокомерно смеемся над любыми странными участниками, а сами и рояли с фигуристом на сцену вытаскивали, и бурановских бабушек, гремящих монистами, и нимфеток в коротких юбочках… Ну то есть вклад России в европейскую сокровищницу хулиганства и безумия весомый. Но до этого года неизменно срабатывал один и тот же трюк. Кто бы не избирался от России, он, несмотря на свои недостатки или провокационность, тут же становился нашим родненьким, надеждой, звездочкой, послом истинной культуры в темном царстве слетевшего с катушек Старого света. В экспертов на ток-шоу вселялся Дмитрий Губерниев и к моменту старта конкурса студия дружно ревела «Россия! Россия!». Евровидение давно стало для нас видом спорта, чемпионатом мира по музыке. С той только разницей, что в отличии от настоящих спортсменов, певцам не запрещают использовать национальный гимн.

Но вот с Манижей шаблон вдруг сломался. Как-то сразу. Поет про русскую женщину, а сама-то - другой национальности! Ай-яй-яй! Национальный вопрос вдруг смешал карты, и часть аудитории категорически отказывалась кричать «Россия! Россия!». Если бы в полуфинале Манижа проиграла, не попала бы в число финалистов, от нее самой, от тех, кто ее выбрал, от организаторов национального отбора, допустивших ее до голосования, не оставили бы и мокрого места. Этот вариант тут же расставил бы все по местам. «Я же говорил (а)» - стонали бы мы всей страной. В спорте после такого провала выгоняют главного тренера, а порой и главу федерации…

Но Манижа спела сильно, и крики «Вперед, Россия» звучали все чаще. И песня вдруг начала многим нравиться. И гордость легкая закрадывалась в суровые патриотичные сердца, когда появилась информация, что ее выступление лидирует по просмотрам. И в идее «встала и пошла» увидели уже не гниющие ценности Запада, а что-то некрасовское, с конями и избами.

Маниже дали шанс. Великодушно решили «болеть за наших». Во всяком случае до финала, в котором Манижа стала всего лишь девятой. Но пошумела на славу. Во всяком случае, в нашей стране.

Тут возникает большой соблазн нахмурить брови и, многозначительно подняв вверх указательный палец, заявить, что «Манижа обнажила проблемы нашего общество, в частности национальный вопрос, отношение к женщинам». Но нет. Сейчас, чтобы вызвать общественную дискуссию, достаточно неудачно чихнуть. Мы сидим на пороховых бочках нерешенных, необсуждаемых, непроговоренных проблем. Если в любой немолодежной компании сказать слово «Сталин» - хорошо если до драки не дойдет. Феминизм тоже тот еще повод, да что говорить, из-за Моргенштерна семьи могут распасться…

Но сколько бы мы ни спорили, ни один вопрос не решается, никакая истина не рождается, все расходятся с сорванными голосами и оторванными воротниками и пуговицами. Спор невозможен, если стороны сходу занимают полярные точки зрения и бьются порой за абсолютную фигню с неистовством протопопа Аввакума.

Товарищи дорогие! Может нам просто пора стать чуть-чуть проще? Вон немцы запускают на Евровидении танцующий средний палец, и ничего. Кто-то Патрицию Каас пародирует, кто-то Леди Гагу, кто-то диско 80-х… Нет ощущения, что Евровидение для кого-то, кроме нас, вопрос жизни и смерти. Всем, похоже, не так важно, кто их там представляет, главное, чтобы весело было. А мы даже из из-за такого пустяка умудряемся перессориться. Евровидение, при всей своей детской наивности и фирменной легкомысленности, все-таки про любовь. Честно-честно!