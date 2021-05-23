Парижская мэрия распродает объекты культурного наследия

Hôtel de Lauzun

Бурные протесты вызвал прошедший в Париже аукцион, одним из лотов которого были кованные металлические ворота Hôtel de Lauzun, внесенные в список объектов исторического наследия французской столицы.

- Эти ворота сняли в начале 2000-х годов во время реставрации фасадов внутреннего двора. И сделали это по настойчивой просьбе городских властей, - объясняет организатор аукциона Кристоф Люсьен. – Точнее, это было распоряжение главного архитектора. Он настаивал, что ворота – никакое не наследие, а анахронизм, и вообще не являются оригинальными.

Но парижан, которые с трепетом относятся к своему историческому наследию, такое объяснение не устраивает. Они утверждают, что ворота, датированные XVII веком, нужно было сохранить, а не перепродавать неизвестно кому, сообщает lepoint.fr.

- Ворота были приобретены за 4,5 тысячи евро частным покупателем, - подтвердил Люсьен. – Долгое время об этом никто не знал, но как только информация получила огласку, победитель аукциона решил избавиться от них.

Сделать со своей покупкой пожелавший остаться неизвестным человек волен все, что угодно. Не исключено, что он просто продаст кованое изделие на металлолом.

Пока же идет проверка – как и почему исторический объект был продан на аукционе, и кто разрешил распоряжаться столь странным образом городским имуществом.