Только раз в 17 лет: США атаковали миллиарды цикад

О появлении большого количества насекомых уже заявили жители Джорджии, Вирджинии и Мэриленда Фото: REUTERS

В некоторых районах США из-под земли выбираются миллиарды цикад, и местные жители обеспокоены своей безопасностью.

Ученые утверждают, что поведение насекомых соответствует нормальному жизненному циклу.

О появлении большого количества насекомых уже заявили жители Джорджии, Вирджинии и Мэриленда. Энтомологи прогнозируют, что в ближайшее время цикады появятся и в других штатах.

По словам энтомолога Джона Кули, цикады большую часть жизни проводят под землей и лишь раз в несколько лет выбираются на поверхность, чтобы сбросить экзоскелет, найти себе пару, отложить яйца и умереть.

Наибольший интерес для ученых представляют цикады трех видов, живущие 17-летними циклами, появившиеся из-под земли в этом году.

«Это такой уникальный опыт, поскольку они действительно появляются только на месяц или около того. Вокруг могут быть триллионы муравьев, но в большинстве случаев вы не обращаете на них никакого внимания. А это большие, громкие, забавные и активные насекомые, и вы действительно не сможете их игнорировать», – приводит слова ученого издание NBC News.

Именно перед размножением люди могут слышать звуки, издаваемые насекомыми, громкость которых иногда доходит до 100 децибел.

Кули рассказал, что цикады не представляют ни малейшей опасности для людей или домашних животных: «Наслаждайтесь этим и помните, что этого не произойдет еще следующих 17 лет!»