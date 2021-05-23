В Болгарии в преддверии парламентских выборов формируется новая коалиция

Нинова подтвердила, что в коалицию под названием «БСП для Болгарии» войдут все партнеры БСП Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Болгарии в преддверии парламентских выборов представительная левая коалиция собирается вокруг Болгарской социалистической партии (БСП), возглавляемой Корнелией Ниновой.

На специально собранной пресс-конференции Нинова объявила, что подписала коалиционные соглашения с партией АБВ, которую возглавляет бывший президент страны Георгий Пырванов, и партией «Нормальное государство» во главе с Георгием Кадиевым.

«Это было нелегко, но это необходимо для Болгарии», - заявила лидер БСП.

Нинова также подтвердила, что в коалицию под названием «БСП для Болгарии» также войдут все партнеры БСП, а с «Движением 21» переговоры продолжатся.

Окончательный состав коалиции будет объявлен 11 июля, но уже 26 мая «БСП для Болгарии» должна быть зарегистрирована ЦИК.

Все левые болгарские партии поддерживают развитие хороших отношений с Россией, а также реализацию в рамках ЕС инфраструктурных проектов с участием РФ, включая «Турецкий поток».