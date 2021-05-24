Воспитываем будущего миллионера: как научить ребенка обращаться с деньгами

С ребенком, который ответственно относится к деньгам, родителям проще Фото: Shutterstock

Планировать расходы, отличать спонтанные покупки от важных, копить на мечту – всему этому стоит учиться с детства. С ребенком, который ответственно относится к деньгам, и родителям проще: меньше хотелок, непредвиденных трат, конфликтов и недовольства жизнью. А став взрослым, сын или дочь смогут вести семейный бюджет, откладывать, инвестировать, без стеснения потребовать у шефа прибавки к зарплате. С чего начать самообразование, мы расспросили Анну Мусихину, академического директора и методиста Летней программы онлайн-школы для детей Skysmart, у которой есть целый курс по финансовой грамотности.

С какого возраста говорить о финансах

С 6-7 лет, когда дети начинают понимать, что такое деньги. Лучше всего через игру. Осваиваете цифры - попробуйте считать купюры. Подарите ребенку игрушечную кассу и вперед. Обязательно расскажите, что папа с мамой деньги зарабатывают, а не получают из ниоткуда. Младшеклассники могут поупражняться в математике, считая семейные и личные расходы.

Что почитать

Малышам: «Приключения Нодди в игрушечном городе» Энид Блайтон, «Пес по имени Мoney» Бодо Шефера.

Младшеклассникам: «Отель «Фламинго» Алекса Милвэя.

Подросткам: «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки, комикс «Экономикс», «Финансовая грамотность» Сергея Федина.

Настольные игры: «Монополия», «Денежный поток», «Капитал», «Миллионер», «Миллиардер», «Антимонополия».

Онлайн-обучение: бесплатная игра «Финзнайка» для детей 1-4 классов с тестами, кроссвордами, загадками. Различные курсы.

Часто представление родителей о потребностях ребенка не совпадают с их реальными желаниями. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сколько давать на карманные расходы

Малышам - маленькие суммы на мороженое, сладости. Хоть каждый день. Школьникам – фиксированную сумму раз в неделю, которой должно хватить на необходимое: проезд, обед в школе, что-то личное. Позволяйте также самому покупать канцелярию, пополнять баланс телефона. Старшеклассникам – раз в две недели или в месяц, как зарплату.

Нужно ли контролировать траты

Часто представление родителей о потребностях ребенка не совпадают с их реальными желаниями. Поэтому стоит обсудить, что он хочет купить. Сразу проговорите, что станет по карману, если эти деньги откладывать, но не диктуйте. Если же дитя спустит недельный бюджет на какую-то, как вам кажется, ерунду, не ругайте. Проанализируйте вместе, почему так вышло и как не повторить ошибку. Предупредите, что в следующий раз не станете финансировать раньше времени и он рискует остаться без школьного обеда или денег на проезд.

Что необходимо объяснить

Разделите стоимость вещи на количество раз использования. Чем меньше результат – тем выгоднее приобретение. То есть штука за 100 рублей, использованная 100 раз, - лучшее вложение, чем штука за 10 рублей, использованная лишь однажды. Поговорите об альтернативности: когда покупаешь что-то одно, отказываешься от другого. Машинка – альтернатива шоколадки, выбирай или то, или то. А самый действенный способ объяснить ценность денег – позволить ребенку самому их заработать. В 10-12 лет ребятам уже хочется быть взрослыми и самостоятельными. Самое время рассказать, что карманные деньги – это гарантированный доход, а еще может быть «гонорар» за какую-то работу или услугу.

Учить ребенка обращаться с деньгами проще через игру. Фото: Тимур ХАНОВ

Как оградить от спонтанных покупок

Даже взрослым иногда сложно удержаться, что говорить о детях. Нормально откладывать некую сумму на спонтанные покупки и вам, и ребенку. Хорошая штука – список желаний, виш-лист: помогает держать под контролем хотелки. Просит ребенок очередную куклу или трактор – предложите занести это в список. Пусть нарисует желаемую игрушку, а рядом напишите цену. Раз в две недели пробегайтесь по списку, пусть ребенок выберет, что хочет больше всего. Тогда и покупайте. Детям постарше предложите не просто вести список, но и сразу определять приоритеты: что нужно купить сейчас, а что может подождать. Анализировать свои желания – полезный навык.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Платить ли за оценки и помощь по дому

Не стоит оплачивать то, что входит в домашние обязанности каждого члена семьи: уборка комнаты, мытье посуды. За хорошие оценки премировать тоже не следует, ведь учеба – это тоже обязанность. Поощряйте только сверхусилия и то, что ребенок делает по собственной инициативе. Помог соседской бабуле вскопать огород или покрасить забор на даче – получи прибавку.

Также не стоит штрафовать и лишать карманных денег за плохое поведение и двойки. Это создаст прочную психологическую связь между деньгами и эмоциями. Исключение – случаи, когда из-за поведения ребенка вы понесли финансовые потери. Например, дитя разбило соседское окно, значит, будет справедливым удерживать часть его карманных денег, пока не покроете ущерб.

С 6-7 лет дети начинают понимать, что такое деньги. Фото: Олег УКЛАДОВ

НА ЗАМЕТКУ

Лайфхаки для юного финансиста

Копить

Малышам предложите игру. Хочешь велосипед? Давай его нарисуем. Рядом приклеиваете конверт для денег и рисуете трассу с отметками нужной и промежуточных сумм. Вешаете на холодильник и «запускаете» по треку яркий магнит-машинку. Добавили в конверт купюр – продвинули машинку. Доехали до финиша – пора в магазин.

Школьники могут записывать свои еженедельные доходы и расходы, просчитывать, сколько нужно откладывать на желанную вещь и как долго. В интернете есть калькуляторы личного накопительного плана. Не хватает на мечту? Подумай о дополнительных источниках дохода: подарки от близких, проценты с депозита, временная работа на каникулах.

Планировать

Расскажите о способах вести бюджет. Например, метод пяти конвертов: четыре – это расходы на каждую неделю, а пятый – накопления на мечту или на черный день. Или раз в месяц распределять средства на обязательные траты, откладывая 10% в копилку и 5% - а черный день (финансовая подушка). Помогут бесплатные приложения для ведения бюджета.

Экономить

Приучайте анализировать траты. Можно покупать каждый день чипсы и газировку, а можно посчитать, сколько денег уйдет на эти радости за месяц, и ужаснуться. Можно ездить из школы на маршрутке, а можно иногда прогуляться одну-две остановки. Можно сразу купить то, что понравилось, а можно день-другой подумать, так ли нужна эта вещь.

Инвестировать

В 14-15 лет подросток еще не сможет самостоятельно купить облигации или акции, но может открыть депозит или завести дебетовую карту. Пусть сам изучит условия разных банков и выберет наиболее выгодные и где есть кешбэк, бонусы, подарки от партнеров.

Позволяйте ребенку самому делать мелкие покупки, пополнять баланс телефона. Фото: Евгения ГУСЕВА

БДИ!

Не пугайте бедностью

Этих фраз лучше избегать в разговоре

«Нам есть нечего, а тебе очередную игрушку подавай» или «Это дорогая вещь, не трожь ее». От таких слов у ребенка может появиться чувство вины за вашу зарплату или внутренние ограничения, которые помешают хорошо зарабатывать в будущем (хотеть жить лучше наказуемо).

«Рано тебя родила, лучше бы карьеру делала», «Мы все для тебя, а ты…». Еще один способ взрастить большое чувство вины.

«Нам это не по карману». Переводим: есть те, у кого карман больше, а мы – бедные, должны знать свое место. Вырастите потомственного неудачника.

«Вырастешь – сам купишь». Став взрослыми, такие дети действительно начинают скупать все, что захочется, и не могут себя контролировать. Надо же отыграться за обделенное детство.

А как надо? Говорите, что денег хватит, если их расходовать разумно. Сегодня мы не купим симпл димпл, потому что должны заплатить за электричество, а без него нельзя зарядить телефон и смотреть TikTok. Что касается богатых-бедных, объясните: у нас в семье вот такой доход, а если ты хочешь стать крутым бизнесменом, как папа Пети, подумай, что можешь начать делать для этого уже сейчас.

Не воспитывайте в ребенке чувство вины за траты. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как родителям морально поддержать ребенка перед ЕГЭ: 7 советов психолога

Специалист объяснила, как правильно разговаривать с выпускником на тему экзаменов (подробнее)