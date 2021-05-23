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В мире23 мая 2021 7:55

Британец потратил десятки тысяч фунтов на пластические операции, чтобы быть похожим на куклу

Молодой человек не намерен на этом останавливаться
Алексей ОСИПОВАлексей ОСИПОВ
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Конечная цель Джимми выглядеть как живая версия куклы Кена

Конечная цель Джимми выглядеть как живая версия куклы Кена

22-летний британец Джимми Физерстоун потратил десятки тысяч фунтов на пластические операции, чтобы походить на игрушечного Кена.

Только в прошлом году он заплатил почти 20 тысяч фунтов стерлингов за филлеры для щек и губ, ботокс и виниры. В этом он планирует сделать пластику носа. «И это только начало!» - заявил Джимми.

Его конечная цель – выглядеть как живая версия куклы Кена, своеобразного мужского аналога знаменитой куклы Барби.

Только в прошлом году он заплатил почти 20 тысяч фунтов стерлингов за филлеры для щек и губ, ботокс и виниры

Он бросил школу в 16 лет и сразу начал работать, чтобы накопить деньги на пластические операции. Но надеется, что в скором времени за него начнет платить какой-нибудь мужчина, которого парень намеревается встретить в ходе съемок реалити-шоу.

Недавно Джимми расстался со своим партнером, который был на 40 лет старше его.

«Я не думаю, что какой-то мой ровесник может обеспечить мне такой образ жизни, какой я хочу. Мне нужен кто-то постарше, кто уже заработал деньги. – уверен молодой человек, плюющий на общественное мнение. – Если люди говорят обо мне, значит, я все сделал правильно. Меня не волнует, что люди думают. Я делаю то, что мне нравится».

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