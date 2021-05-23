Израильтяне пообещали убить руководителей ХАМАС в случае обострения конфликта

Нынешнее арабо-израильское противостояние обострилось с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан Фото: REUTERS

Глава Министерства финансов Израиля, член правящей партии «Ликуд», Исраэль Кац заявил, что в случае пуска новых ракет со стороны сектора Газа, руководство движения ХАМАС будет физически уничтожено, сообщает издание Times of Israel.

– В ответ на любой удар будут убийства высокопоставленных должностных лиц ХАМАС, – заявил Кац.

Коллегу поддерживает его однопартиец, Цахи Ханегби, близкий союзник Нетаньяху, ранее возглавлявший различные ведомства, а сейчас занимающий должность министра в канцелярии израильского премьера. По его мнению, страна слишком долго терпела и совершила ошибку, позволив ХАМАСУ вооружиться.

– Государство Израиль терпело на протяжении многих лет – в течение десятилетия правления Нетаньяху, а также до этого – усиление ХАМАС, и это, без сомнения, было ошибкой. – сказал он.

Ханегби считает, что упреждающий удар может и должен быть нанесен по военным объектам в Газе в том случае, если станет ясно, что ХАМАС вновь готовится к запуску ракет.

Нынешнее арабо-израильское противостояние обострилось с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан. Столкновения между протестующими евреями и арабами, давно уже ставшими для правоохранителей Израиля рутиной, обострились и переросли в открытый конфликт. Из сектора Газа полетели ракеты, Израиль ответил авиаударами. В результате атак погибло около 300 человек, большинство из которых составили палестинцы. На данный момент достигнуто соглашение о двухстороннем прекращении огня.