Пантера, несколько дней державшая в страхе жителей Дубая, оказалась домашней кошкой

Полиция в течение нескольких дней патрулировала улицы двух кварталов Дубая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После сообщения о черной пантере полиция в течение нескольких дней патрулировала улицы двух кварталов Дубая, крупнейшего города в Объединенных Арабских Эмиратах.

Причиной для беспокойства стало не очень четкое видео, снятое в одном из кварталов города – на нем запечатлено животное, очертаниями напоминающее пантеру. Ролик был выложен в соцсети и быстро стал вирусным. Жители начали обращаться к правоохранителям с просьбой предотвратить нападение хищника.

Но экспертам по диким животным и ветеринарам удалось успокоить людей.

После тщательного обследования места, где якобы была снята пантера и внимательного изучения кадров, специалисты по диким животным пришли к выводу, что страх на жителей города нагнала обычная домашняя кошка черного окраса, правда, довольно крупная.

«Эксперты по дикой природе пришли к выводу, что нет никаких доказательств того, что поблизости была черная пантера», – сообщило издание The National News со ссылкой на пресс-службу города.