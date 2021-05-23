Переболел ковидом - через какой срок проверять антитела и планировать вакцинацию

Вакцинация в подавляющем большинстве случаев дает эффективную защиту от ковида. Так что лучше не рисковать и сделать прививку Фото: REUTERS

Продолжаем отвечать на самые частые народные вопросы о последствиях COVID-19 и вакцинации от коронавируса. Сегодня наш консультант - заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Наталья Пшеничная.

? Часто слышу, что после прививки в некоторых случаях все равно можно заразиться и переболеть ковидом в легкой форме (говорят, что вакцина защищает прежде всего от тяжелых осложнений). Поэтому продолжаю носить маску в общественном транспорте, магазинах и т.д. Меня волнует: если все же подхватишь инфекцию после вакцинации и переболеешь в легкой форме - может ли после нее начаться постковид? Отличаются ли последствия легкой формы COVID-19 у тех, кто привит, и непривитых?

С уважением, Олег Соколов

- Действительно, даже после легкой формы COVID-19 могут быть длительные последствия в виде так называемого постковидного синдрома. Он может включать долговременную аносмию (потерю обоняния), нарушение концентрации внимания, сна и т. д.

Вакцинация в подавляющем большинстве случаев дает эффективную защиту от ковида. Так что лучше не рисковать и сделать прививку.

В редких случаях, даже несмотря на пройденную вакцинацию, человек может заразиться и заболеть COVID-19. Но заболевание в этом случае обычно протекает легко, постковидный синдром встречается существенно реже, а его проявления значительно мягче.

? Я прошла первую вакцинацию от коронавируса, была назначена вторая, но я заболела (все российские антиковидные вакцины, которые применяются на сегодня, включают два укола с интервалом 2-3 недели. - Ред.). Сделала тест на антитела IgG, показатель - 23 948. Нужно ли делать второй компонент вакцины?

Спасибо.

Татьяна Соколова

- Если после первой дозы вакцины вы заболели COVID-19 и в итоге у вас сейчас хороший уровень протективных антител, то вакцинацию можно отложить на полгода.

По истечении этого срока целесообразно оценить уровень антител и по итогам теста принять решение о вакцинации.

? Тяжело перенесла ковид в октябре 2020-го года, 5 дней в реанимации, переливали кровь. У меня сахарный диабет II типа, артроз колена. Выписали 18 ноября 2020 г. Скажите, пожалуйста, нужно ли сдавать анализ на антитела перед прививкой? Когда её лучше ставить (в каком месяце?) и какую лучше делать? Многие рекомендуют при моём заболевании «ЭпивакКорону». А ваше какое мнение?

Спасибо!

Оксана, 39 лет, г. Челябинск

- Вам уже можно планировать вакцинацию, так как прошло более 6 месяцев после болезни. Но перед прививкой имеет смысл проверить уровень антител. Вакцинироваться нужно, если иммуноферментный анализ на антитела к SARS-CoV2 показывает отрицательный результат.

«ЭпиВакКорона» в вашем случае является более предпочтительной вакциной.

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