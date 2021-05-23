Звезды на ковровой дорожке премии RU.TV: Брежнева без белья, декольте Семенович и элегантная Орбакайте

У Регины Тодоренко очень трендовая причёска, низкая коса Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этом году темой звёздной дорожки на музыкальной премии телеканала RU.TV был космос. Поэтому артисты, готовясь к церемонии, заранее продумывали, кем они будут на космическом корабле: инопланетянами, пиратами или кем-то ещё. Правда не многим удалось это сделать со вкусом.

Самые лучшие и самые провальные образы премии kp.ru прокомментировала знаменитый дизайнер Ксения Князева.

Ксения Князева Фото: Личный архив

Регина Тодоренко

-Регина очень красивая девушка. Но я не очень понимаю, как она выбирает наряды. Частенько телеведущая надевает платья с завышенной талией. От этого ее прекрасные формы становятся еще более объёмными, - считает наш модный эксперт Ксения Князева.-Сама по себе юбка мне нравится. Я бы только на пару сантиметров опустила бы талию и сделала бы платье -бюстье из этого наряда. Тогда бы этот жемчужный чокер на шее смотрелся бы более оригинально.

Зато у Регины очень трендовая причёска, низкая коса. К макияжу и волосам вопросов нет, все идеально.

Регина очень красивая девушка Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мари Краймбрери

- Мари словно готовится к съёмкам «Пятого элемента». Я понимаю, что основная задача артистов - эпатировать публику, но в этом году и так слишком много инопланетян на красной дорожке. Задумка костюма хорошая, исполнение не очень.

У меня вопрос к длине брюк. Все-таки они должны быть в пол, под высоту каблука. А тут кажется, что нога в районе щиколотки переломилась.

Мари словно готовится к съёмкам «Пятого элемента» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ёлка

- Ёлка сейчас такая стройная, красивая, но почему-то выбрала наряд, который полностью сбивает ей все пропорции фигуры: удлинённая водолазка, надетая на спущенные бёдра, вытягивает верхнюю часть фигуры. Из-за этого визуально страдает длина ног. Да, розовый цвет в тренде, Елка угадала. Но само сочетание розового и серебряного на низкой посадке очень сильно укорачивает ноги этой красивой женщины. Пропорции смещены вниз и получается очень тяжелый, широкий низ. И верх тоже тяжелый, поскольку фактура пайеток всегда девушкам, как минимум, два размера добавляет в объёме.

Сложно сказать-это эпатаж или просто стилистическая ошибка. Если бы топ доходил до талии и брюки палаццо были бы на высокой талии, то ноги артистки казались бы длинными. Всегда при выборе нарядов обращайте внимание на такие вещи. А так это выглядит словно бабушкин свитер натянут на папины штаны.

Ёлка сейчас такая стройная, красивая, но почему-то выбрала наряд, который полностью сбивает ей все пропорции фигуры Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кети Топурия

- Кети стоит поаплодировать, после вторых родов она восстановила фигуру и гордо демонстрирует ее своим модном, графичном платьем -бюстье, красивым разрезом на худой длинной ноге. Выглядит все пропорционально и элегантно. Кети ещё грамотно дополнила образ трендовыми аксессуарами. У неё очень модные туфли с пряжкой.

Плюс ещё каф в ухе, красивый браслет. Кети молодец, все красиво и достойно.

Кети стоит поаплодировать Фото: Михаил ФРОЛОВ

Катя Лель

-Цвет волос у Лель очень модный. Но Катюша переборщила немного со стилем «а-ля Баленсиага». Дизайнеры этого бренда, как известно, любят вещи «не со своего плеча». Не знаю, кто сшил ей этот жакет,-раскритиковала космический образ Лель дизайнер Ксения Князева. -Видно, что костюм не проклеен и не держит форму. Второй момент: он нарушил Кате пропорции фигуры.

Увы, за счёт спущенного плеча фигура артистки кажется квадратной, как у Спанч Боба.

И эти штанишки-подстрелыши визуально укорачивают рост Катюши. Да, тема космоса раскрыта, Катя действительно в этом костюме, как в скафандре.

Цвет волос у Лель очень модный. Но Катюша переборщила немного со стилем «а-ля Баленсиага» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Юля Савичева

- Юля меня очень порадовала: костюм в стиле 80-х: красивая драпировка, структурированное плечо.

Эдакий образ из фильма «Красотка». И сапоги в том же духе подобраны. Плюс она сделала причёску с эффектом мокрых волос. Красиво стилизованный образ.

В общем, Юля молодец. Не побоялась стать на один вечер дерзкой и оригинальной.

В общем, Юля молодец Фото: Михаил ФРОЛОВ

Анна Калашникова

- Аня тут выглядит, как западная поп-дива: смесь Бейонсе с леди Гагой. Конечно, образ очень эффектный, мне тут как дизайнеру и стилисту нечего добавить. Все подобрано до мелочей, даже живой аксессуар в виде падшего Ангела.

Анна Калашникова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Юля Барановская и Елена Север

- Мне понравился образ Барановской. Действительно оригинальный. Эффектно спрятала волосы под парик и модный небрежный костюм выбрала для ковровой дорожки. Все четко и макияж подобран в духе последних трендов.

У певицы Елены Север элегантное платье со структурированным силуэтом, красивым плечом. Роскошная бахрома, красивая ткань, красивая женщина, образ выглядит достойно.

Юля Барановская и Елена Север Фото: Михаил ФРОЛОВ

Наташа Подольская

- Мне вот интересно, когда наши эстрадные девчонки перестанут бояться одеваться на красную дорожку современно. Такие платья, как у Наташи, давно уже не актуальны своими пачками и сетками. От Наташи уже давно хочется эксперимента, который она может себе позволить благодаря идеальной фигуре. А пока, увы, выглядит красиво, но весьма скучно.

От Наташи уже давно хочется эксперимента Фото: Михаил ФРОЛОВ

Анна Семенович

- Когда ты красивая женщина и твой размер больше 48 -го, надо выбирать структурирующие ткани, которые хорошо держат форму. Иначе наряд будет выглядеть, как халат санитарки. Если бы ткань костюма Семенович была бы более плотной, то легко можно было бы показать шикарный бюст Анны и скрыть объемы в районе талии.

Анна Семенович Фото: Михаил ФРОЛОВ

Валерия

- Валерия выбрала красивое платье. И даже смелый ободок с металическим декором выглядит на волосах очень круто.

Образ оригинальный, экстремальный, Валерия молодец, что в такой хорошей форме.

Валерия выбрала красивое платье Фото: Михаил ФРОЛОВ

Виктория Боня

- Вечное платье принцессы. Вика, как и Наташа Подольская, может надеть со своими стройными формами что-то более футуристичное, интересное. Да, грудь шикарная, но конструкция наряда не самая удачная, талия зачем -то сильно завышена.

Виктория Боня Фото: Михаил ФРОЛОВ

Даня Милохин

- Даня в образе Кощея бессмертного или взял на «Мосфильме» что-нибудь из ранних костюмов группы «На-на»? В целом неплохо, театрально.

Даня Милохин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Зиверт

- Юля Зиверт всегда очень стильная. Каждый раз образ певицы продуман до мелочей. Сапоги из светоотражающей кожи идеально подчёркивают длину ног. А какие интересные очки и косы! Это тот случай, когда человек подбирает образы грамотно, никаких принцессных платьев, только современные силуэты.

Юля Зиверт всегда очень стильная Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кристина Орбакайте

- Кристина выбрала красивое платье с шикарной плиссированной юбкой.

И очень мне нравится принт, он как раз делает это платье не принцессным, а современным. Все очень красиво смотрится. Платье оригинальное, с симметричным кроем. Очень красиво струится юбка-солнце. У Кристины прекрасный вкус,-говорит дизайнер Ксения Князева.

Кристина выбрала красивое платье с шикарной плиссированной юбкой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вера Брежнева

- Вера снова всю свою красоту показала. Мол, я -Богиня, могу ходить без лифчика и трусов. И она права. Может себе позволить, никто не спорит. Правда не могу сказать, что Вера выглядит в этом наряде актуально. Брежнева в этом образе смотрится, как Шакира в 2000-х. Но комбинезон хорошо сидит и скроен оригинально,-считает дизайнер Ксения Князева.

Вера снова всю свою красоту показала Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вика Дайнеко

-Мне нравится образ Вики: жакет, кроп-топ. Единственное, я бы подняла линию талии, это бы смотрелось бы на фигуре эффектнее, ноги выглядели бы длиннее,-посоветовала певице наш модный эксперт.

Вика Дайнеко Фото: Михаил ФРОЛОВ

КТО ПОБЕДИЛ?

Лауреаты X Юбилейной Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV:

Номинация «Лучший старт»

NILETTO («Любимка»)

Номинация «Лучший дуэт»

МИША МАРВИН & ХАННА – «Французский поцелуй»

Номинация «Лучшая группа»

ARTIK & ASTI

Номинация «Лучшая песня»

ARTIK & ASTI – «Девочка танцуй»

Номинация «Лучший видеоклип»

МАКС БАРСКИХ – «Лей, не жалей»

Номинация «Лучший певец»

ДИМА БИЛАН

Номинация «Лучшая певица»

ZIVERT

Номинация «Лучший хип-хоп проект»

МОТ

Номинация «Звезда танцпола»

FILATOV & KARAS – «Чилить»

Номинация «Лучший кавер»

T-KILLAH feat. MARIA KAKDELA – «Люби меня люби»

Номинация «Музыкальный блогер»

DAVA

Номинация «Социально значимый клип»

A’STUDIO «Остров»

Номинация «Кино и Музыка»

ЕЛЕНА СЕВЕР И АЛЕКСАНДР МАРШАЛ «Между нами война»

Номинация «ФАН или ПРОФАН»

ОЛЬГА БУЗОВА

Номинация «Одна классная номинация» (спецприз за совместный проект с социальной сетью «Одноклассники»)

АРТУР ПИРОЖКОВ «Зацепила»

Номинация «Анимационный клип»

НИКОЛАЙ БАСКОВ «Зараза»