Регина Тодоренко объяснила, почему Влад Топалов никогда не вернётся в шоу-бизнес

В объёмной рубашке и широких брюках Регина Тодоренко выглядела совсем худенькой, хотя по словам телеведущей, она наоборот поправилась Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Звезда «Орла и решки» появилась на премьере фильма «Сахаров. Две жизни» и благотворительном вечере в кинотеатре «Художественный» в одиночестве: муж Влад Топалов все ещё приходит в себя после перенесённой операции, о деталях которой семья не распространяется. В объёмной рубашке и широких брюках Регина Тодоренко выглядела совсем худенькой, хотя по словам телеведущей, она наоборот поправилась: «Это просто чёрный цвет, девочки. Стройнит!». В общении с журналистами звезда рассказала о благотворительности, карьере и планах переехать за границу.

- Я дружу с Чулпан Хаматовой и ее фондом, участвую в акциях. Мне очень нравится то, что она создаёт, и мы довольно плотно сотрудничаем, - поделилась Регина Тодоренко. - Когда я приехала к ней в больницу, оказалась под большим впечатлением: дети и их родители находятся в прекрасных условиях, и благодаря этому уходу и тем эмоциям, которые дарят им Чулпан и другие артисты, они выздоравливают.

Ксения Собчак с Константином Богомоловым Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но есть один момент: когда ты говоришь о благотворительности публично, все начинают осуждать: «Она хайпится!». Не говоришь - тоже самое. Недавно я создала свой ресейл (перепродажа одежды. - Ред.), и люди стали писать: «Ага, продаёт свои шмотки старые, решила на нас нажиться!». У меня вопрос: откуда вы знаете, куда пойдут эти деньги? Для меня это благое дело: ресейл - это разумное потребление, это важно.

- А надо ли сегодня говорить о харассменте и домогательствах, как сделали Елена Проклова, Ани Лорак и другие артистки? - поинтересовалась у Регины «КП».

- Я рада, что я с этим не столкнулась. Может быть, потому что моими продюсерами были женщины? А может потому, что генеральный директор «Пятницы» Николай Борисович Картозия никого не домогается. Так что я далека от этой истории. Но я считаю, что нужно говорить о том, что тебя волнует. Только делать это надо не для того, чтобы с кем-то или чем-то бороться, а чтобы добиться положительных изменений, чтобы мир стал лучше. Можно бороться сколько угодно против, но война всегда порождает войну. Я считаю, что такие методы, к сожалению, тщетны, они бессмысленны.

Влад Лисовец Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Регина, как муж себя чувствует? В Сети столько слухов о его госпитализации: пишут, что Влад неслучайно попал в больницу одновременно с Бузовой после дня рождения Филиппа Киркорова. Кто-то уверен, что они вообще снимаются в новом телепроекте...

- Ого, для меня сейчас открываются новые подробности! Я читала, что он умер, но такого ещё не слышала.

- А ещё люди не понимают, почему сообщив о болезни и выставляя фото с больничной койки, вы так и не назвали диагноз?

- Знаете, если это кому-то поможет, то мы обязательно назовём диагноз и расскажем, как бороться с этой проблемой. Но мне кажется, что это просто человеческое любопытство. Для меня диагноз уже не имеет значения, куда важнее, как поправляется мой муж. Он пока, в основном, лежит дома на диване, такая реабилитация. Слава богу, все самое страшное позади.

- Когда Влад снова будет рвать шоу-бизнес? Есть такие планы?

- Я думаю, он не будет этого делать. Он выступает только для души. Та музыка, которая нравится моему мужу, здесь непопулярна, это андеграунд. Не знаю, конечно, может в будущем мы уедем в Лондон или в Исландию, и будем там продвигать себя...

- Вы хотели бы жить за границей?

- Для меня нет никаких границ, как вы уже успели понять по проекту «Орёл и решка». Единственное, что нам сейчас мешает, это пандемия.

- А есть любимые точки на карте - куда вы могли бы переехать?

- Нам очень нравится побережье Калифорнии: там всегда солнце, можно кататься на серфе. Нравится Индонезия, там всегда тепло и для ребёнка комфортно. Австралия. Но там мы ещё не были все вместе - будем проверять!

Дарья Повереннова с мужем Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Многие наши звёзды уже давно перебрались в Лос-Анджелес...

- Мне пока нечего там делать. Здесь у меня интересная работа, и мне нравится жить в Москве. Сейчас мы отправляемся в путешествие по России с «Орлом и решкой», в августе я запускаю свой образовательный подкаст - это социальный проект. А к моему дню рождения (14 июня Регине исполнится 31 год. - Ред.) выйдет мой первый клип - мне очень интересно снова попробовать петь. Когда-то давно я выступала в составе группы, потом выпустила альбом на английском языке, участвовала в «Голосе», а многие до сих пор не знают меня с этой стороны. Будем удивлять!

- Придётся, наверное, раскошелиться - будете вкладывать в музыку деньги, заработанные в других проектах?

- Пока да, конечно. У меня есть свой небольшой бизнес, которым я давно занимаюсь, просто никому не рассказываю. Это инвестиции. А во что вкладываю, это уже детали. Я очень скрытная женщина!