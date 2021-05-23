Победителя Евровидения-2021 заподозрили в употреблении наркотиков прямо во время шоу

22 мая на «Евровидении-2021» победила Италия. На первом месте оказалась рок-группа Måneskin с песней Zitti E Buoni Фото: REUTERS

Вчера, 22 мая, во время финала музыкального конкурса зрители и журналисты заметили, как Давид Дамиано, фронтмен итальянкой группы Maneskin, разорвавшей накануне Евро, склонился над столом и характерно сложил руки, будто что-то снюхивал. Этот курьезный момент операторы поймали в свои телеобъективы прямо во время шоу.

Вскоре во время прямого эфира журналисты напрямую спросили Давида Дамиано: принимал ли рокер наркотики для того, чтобы снять волнение. Музыкант сперва растерялся, а потом обиделся и попросил на подобные темы с ним больше не разговаривать. По его словам, операторы запечатлели его «реакцию» на то, что его коллега уронил на пол стеклянный бокал. И этот бокал разбился. Но где разбитый стакан и где характерный жест "торчков"?

Давид Дамиано склонился над столом и характерно сложил руки, будто что-то снюхивал

Ведущая церемонии попросила журналистов больше не задавать вопросы на «личные темы» и спрашивать только «о творчестве», на темы, касающиеся выступления.

Позже Maneskin выпустили комментарий в своих соцсетях, заявив, что все музыканты группы «против наркотиков» и вообще «Рок-н-ролл никогда не умрет».

Напомним, что 22 мая на «Евровидении-2021» победила Италия. На первом месте оказалась рок-группа Måneskin с песней Zitti E Buoni. Конкурсанты обошли Францию и Швейцарию. Российская исполнительница Манижа с песней Russian Woman заняла девятое место, набрав 204 балла.

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