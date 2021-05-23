Nordic Monitor: Сбить российский Су-24М в Сирии приказал командующий ВВС Турции

24 ноября 2015 года истребитель F-16 ВВС Турции сбил вблизи турецко-сирийской границы российский фронтовой бомбардировщик Су-24М Фото: Twitter.com

Шведский информационный портал Nordic Monitor, освещающий вопросы международной безопасности, состояния вооруженных сил различных стран, а также военные конфликты, опубликовал ставшие ему известными материалы допроса турецкого офицера Али Дурмуша по делу о сбитом российском боевом самолете Су-24М.

Напомним, что 24 ноября 2015 года истребитель F-16 ВВС Турции сбил вблизи турецко-сирийской границы российский фронтовой бомбардировщик Су-24М. Экипаж, состоявший из двух человек, сумел катапультироваться. Штурман Константин Мурахтин был спасен и эвакуирован на базу Хмеймим». А вот командира экипажа, Олега Пешкова, расстреляли члены боевой протурецкой группировки, когда он спускался на парашюте.

Это привело к серьезному кризису в отношениях между Москвой и Анкарой. Власти Турции категорически отказались извиняться за инцидент, утверждая, что не знали о российской принадлежности сбитого самолета, который, по их версии, нарушил воздушное пространство страны. В Генштабе ВС России с помощью средств объективного контроля продемонстрировали маршрут Су-24М, показав, что он не пересекал границу Турции.

Турки все прошедшие с момента трагедии годы возлагали ответственность за нее на пилота F-16, который, мол, действовал по своей инициативе. И вот теперь выяснилось, что непосредственный приказ сбивать без предупреждения российские самолеты отдал тогдашний командующий ВВС Турции Абидан Юнал. Еще в августе 2017 года на допросе по этому делу штаб-полковник Али Дурмуш показал: «Когда ему (Юналу. - Ред.) позвонили и рассказали о двух российских самолетах, которые кружили над нашей границей, он приказал сбивать самолеты, если они пересекают воздушное пространство Турции, и повесил трубку. В результате, через несколько минут после этого звонка, (российский. - Ред.) самолет, пересекший наше воздушное пространство, был сбит».

- Сейчас этот командующий уже не занимает свой пост и вряд ли понесет какую-то ответственность, - считает эксперт по турецко-российским отношениям Ариф Асалыоглу. - Хотя конечно новость может добавить негатива в оценке Москвой позиции турецкого руководства.

Схожего мнения придерживается директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров:

- Сразу было понятно, что решение сбить российский самолет принималось не военными, а на гораздо более высоком уровне. Ведь президент Турции Эрдоган заявил тогда: «Сбивали и будем сбивать», если Анкаре покажется, что кто-то нарушает воздушную границу страны, - отметил Багдасаров в интервью «КП». - Но эпизод, увы, уже «заигран», и не думаю, что открывшиеся обстоятельства каким-то образом повлияют на отношения двух стран.