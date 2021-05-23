В Китае во время горного марафона погиб 21 спортсмен

Местные органы власти для спасения спортсменов ввели режим экстренного реагирования и мобилизовали более 1200 хорошо экипированных спасателей Фото: REUTERS

Никто не мог предвидеть такой трагической развязки горного ультра-марафона. 172 спортсмена стартовали в субботу в ландшафтном парке "Хуанхэ Шилинь" в уезде Цзинтай, города Байинь при хорошей погоде.

Но, по сообщению информационного агентства Синьхуа, после часу дня на участников высокогорного этапа между 20 и 30 километрами обрушился град, ледяной дождь и мощный ветер. Температура резко упала, что привело к резкому, переохлаждению участников забега. Местные органы власти для спасения спортсменов ввели режим экстренного реагирования и мобилизовали более 1200 хорошо экипированных спасателей, но повторное падение температуры ночью, а также сложный рельеф местности, затрудняли поиски.

В воскресенье, 23 мая, после того как спасатели обнаружили тело последнего из пропавших, число погибших возросло до 21. Что касается остальных участников соревнований, то их жизни ничего не угрожает, сообщают местные власти. Восемь из них с легкими травмами были доставлены в больницу. Их состояние оценивается как стабильное.

Мэр города Байинь Чжан Сюйчэнь назвал случившееся несчастным случаем в сфере общественной безопасности, вызванным внезапным изменением погодных условий. Он также заявил, что местные власти уже сформировали специальную группу, которая займется расследованием обстоятельств произошедшего.