Главное о конкурсе Евровидение-2021: первая за 30 лет победа Италии, волнение Манижи и полный провал англичан

Победу в итоге одержала итальянская группа Maneskin Фото: REUTERS

Этого дня ждали два года. В 2020-м из-за пандемии конкурс отменили, а у нас, как многие считают, украли победу, так как группа «Литл Биг» явно была сильнее всех на голову.

Четырехчасовое действо оказалось не сильно завораживающим, но точно ярким.

Особенно трогательным стали мини-выступления победителей «Евровидения» 1960-х, 70-х и 80-х. Убеленные сединами звезды дали жару, и если бы их включили в основной состав, вполне могли бы претендовать за призовые места.

Нынешние же участники особых прорывов не показали. Опытный взгляд Яны Чуриковой и Юрия Аксюты, которые комментировали конкурс на Первом канале, тут же улавливал сходство с хитами прошлых лет, но Яна прервала все рассуждения так:

«Все песни проходят тщательный отбор на плагиат. И если композицию допустили, значит с ней все в порядке».

Так что если вы слышали как пародируют Леди Гагу, Патрицию Каас, диско 80-х и хиты 90-х - не верьте своим ушам.

Победу в итоге одержала итальянская группа Maneskin - страна завоевала эту награду впервые за 30 лет. Но после первого этапа голосования казалось, что основные претенденты на титул это Франция и Швейцария (которую Чурикова и Аксюта от волнения все время называли Швецией). Францию представляла Барбара Прави. Кстати, отец у девушки серб, а мама из Ирана. Девушка исполнила что-то истинно французское, но не сказать, чтобы это было гениально. Выступавший за Швейцарию Джон Мухарремай по национальности албанец. Его композиция здорово звучала, и, конечно, могла претендовать на победу. В итоге француженка стала второй, а швейцарец третьим.

Францию представляла Барбара Прави Фото: REUTERS

Что касается Манижи, то наша исполнительница заметно нервничала и, как показалось, спела не так уверенно, как в полуфинале, Тем не менее смотрелась она достойно. Ее девятое место сложилось из голосования профессионального жюри (104 балла) и голосования телезрителей (100 баллов). Интересно, что обычно наши исполнители как раз от народного голосования получают больше, чем от ангажированных профи. Но на этот раз набранных голосов хватило, чтобы занять итоговое 9-е место.

Что касается Манижи, то наша исполнительница заметно нервничала и, как показалось, спела не так уверенно, как в полуфинале Фото: REUTERS

Стоит отметить выступление 18-ти летней исполнительницы из Мальты, которая после первого этапа голосования шла третьей. Казалось, что девушка с мощным голосом и бодипозитивной внешностью может рассчитывать на победу, но в итоге оказалась лишь седьмой.

Зато сразу на пятое место вывели зрители электро-фолк группу из Украины Go-A. Ребята тоже пели на родном языке, что, возможно, и не позволило им подняться выше.

Зато сразу на пятое место вывели зрители электро-фолк группу из Украины Go-A Фото: REUTERS

Всего в финале выступало 23 исполнителя. На этот правила голосования были изменены. Сначала оглашали вердикт профессионального жюри. По итогам этой част голосования Манижа набрала 104 балла и занимала 8-е место. Потом ведущие огласили голоса, отданные телезрителями. Россия получила 100 баллов. Интересно, что Италия после первого этапа подсчета голосов занимала 4-е мест о со 206 баллами, а зрители дали рокерам сразу 318 голосов!

Кстати, это всего лишь третья победа такой музыкальной страны, как Италия за 65 лет участия в конкурсе.

Самом курьезным получилось выступление певца из Великобритании, он получил ноль баллов и от профессионалов и от зрителей. Такого в истории «Евровидения» еще не было, и англичанина, который поясничал и всем кланялся после подведения итогов, успокаивали аплодисментами всем миром.

Результаты Евровидения в баллах

Первая десятка

1. Италия - 524 баллов

2. Франция - 499 баллов

3. Швейцария - 432 баллов

4. Исландия - 378 баллов

5. Украина - 364 баллов

6. Финляндия - 301 баллов

7. Мальта - 255 баллов

8. Литва - 220 баллов

9. Россия - 204 баллов

10. Греция - 170 баллов

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Однако на следующий конкурс надо отправлять или искусственный интеллект, или Надежду Кадышеву (подробнее)