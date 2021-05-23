Владимир Машков: «Коронавирус наносит удар по нервной системе, особенно у людей, склонных к неврозам»

По мнению Машкова, чувства «подвергаются вскрытию» Фото: Иван МАКЕЕВ

Владимир Машков прочитал лекцию молодой аудитории о чувствах и эмоциях. И чисто по-актерски провел мастер-класс.

- Человек рождается с чувством страха и проходит путь к главному страху своей жизни. Вообще в чем разница между чувством и эмоцией? Чувство - от русского слова «чую»,– считает Машков. – Эмоция – иностранное слово. Чувство состоит из логики и набора эмоций. Например, у маленьких детей нет чувства скорби. Бабушка умерла, ну и ладно. Потому что нет знания необратимости случившегося. Нет у них и чувства патриотизма. Оно не может существовать без разума и логики.

По мнению Машкова, чувства «подвергаются вскрытию». Эмоцию очень трудно вскрывать.

- Чувство – это ощущение и мотивация. Эмоция – это реакция. В английском языке нет перевода русского слова «тоска». Жизнь человеческого духа - это изменение наших чувств, как говорил Станиславский. Страх, страдание и отвращение самые простые эмоции, - полагает Машков. - Самая сложная эмоция - это радость. В чем смысл эмоционального интеллекта? Понять свою и чужую эмоцию и правильно сделать вывод. Тик-ток, Инстаграм – это набор эмоций.

Не могу сказать, что мне страшно выходить на сцену, но это всегда волнительно. Творчество рождается на стыке воображения и чувства, которое у каждого индивидуально и загадочно. Профессия артиста - очень тяжелый труд, к тому же без гарантий. Как только вы неискренни в своих эмоциях, я вам не верю. Если у человека искренние эмоции, вы подключаетесь.

Машков затронул и тему коронавируса.

- Вы видели, наверно, мой портрет висит по всей Москве с коронавирусной рекламой? Из первых симптомом этого вируса – потеря запаха и вкуса. Сейчас ученые уже подтвердили, что вирус наносит удар по нервной системе, особенно у людей, склонных к неврозам.

- Что такое любовь? – спросили Машкова на лекции.

- Любовь - это тотальное, неотступное внимание. Как его развивать? Сосредоточенность, концентрация на объекте внимания, устойчивость и распределение внимания, объем внимания – все это воспитывается путем нашей воли.