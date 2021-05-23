Зачем Маниже накладные ягодицы, как сделать карьеру в международной компании и нужны ли России полтора миллиона мигрантов

1 место. Манижа - о травле, персональной охране, дочке и накладных ягодицах

Финалистка «Евровидения-2021» дала эксклюзивное интервью «Комсомольской правде». Мы пытались понять не столько какой она музыкант, а какой она человек, поэтому много спрашивали о личном (слушать)

2 место. Женский путь: как сделать карьеру в международной компании

Обсуждаем с гендиректором компании Siemens Healthineers в России и Центральной Азии Светланой Гербель, почему заявлять о себе эффективно для достижения успеха и какими навыками нужно обладать, чтобы сделать карьеру в международной компании (слушать)

3 место. «Мы боролись 3 года»: муж рассказал, как ушла наша любимая Мальвина

19 мая 2021 года ушла из жизни актриса Татьяна Проценко, сыгравшей роль Мальвины в «Приключениях Буратино». Вместе с ней ушла часть нашего детства... О том, как она боролась последние году с раком и как её подкосил коронавирус, мы поговорили с её мужем, актером Алексеем Войтюком (слушать)

4 место. Евровидение-2021: Почему Манижей следовало бы гордиться, а не ругать ее

Наши главные телекритики редакции Сергей Ефимов и Егор Арефьев разбирают выступление Манижи на Евровидении и сравнивают с другими участниками (слушать)

5 место. «Идеальная территория для их кладбища»: военный эксперт прокомментировал учения НАТО по высадке десанта в Крыму

На этой неделе появилась информация о том, что войска НАТО провели учения, имитирующие высадку в Крыму. Военный обозреватель «Комсомолки» Виктор Баранец докладывает, в каком состоянии находится оборона Крыма и что ждет там непрошенных гостей (слушать)

6 место. Нужны ли России полтора миллиона мигрантов

В России на стройках и в сельском хозяйстве не хватает 1,5-2 миллиона гастарбайтеров, если верить нашему правительству. Нужны ли мигранты нашей стране на самом деле или лучше дать работу россиянам, в эфире Радио КП поспорили фермер Олег Сирота и доцент экономического факультета МГУ Максим Чирков (слушать)

7 место. Идем по западному пути? Почему российские актрисы стали обвинять режиссеров в домогательствах

В последнее время Елена Проклова, Ани Лорак, Наталья Штурм рассказали, как их домогался человек, от которого зависела их карьера. Что это - дань западной моде, желание словить хайп или начало реальной борьбы с харассментом в России? (слушать)

8 место. Сергей Мардан: «Не надо делать из русских «чужих». А то они превратятся в космических тварей и сожрут вас»

Ведущий Радио «Комсомольская правда» и колумнист сайта KP.ru Сергей Мардан жестко высказался про двухлетие Зеленского у власти и внесенный в Раду законопроект, по которому русским откажут в праве считаться коренным народом Украины (слушать)

9 место. Александр Цыпкин: Деньги, получаемые в соцсетях, разлагают

Известный писатель каждый день берет в руки диктофон и записывает свои впечатления от прожитого дня и потом делится ими с Радио «Комсомольская правда». В этот раз он поделился своими мыслями о легких заработках в интернете, о том, как соцсети развращают и обесценивают любой труд (слушать)

10 место. Николай Платошкин: Меня обвиняли, что я призывал к законным акциям, но подразумевал массовые беспорядки

После оглашения приговора суда и прекращения домашнего ареста Николай Платошкин дал эксклюзивное интервью Радио «Комсомольская правда» (слушать)