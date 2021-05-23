Анатолий Карпов: Надо в критических ситуациях на пять-шесть ходов вперед смотреть

Анатолий Карпов Фото: Иван МАКЕЕВ

- Анатолий Евгеньевич, здравствуйте. Мы вас горячо и сердечно поздравляем с юбилеем!

- Спасибо!

- Мы не верим, что вам столько лет, потому что, общаясь с вами, мы всегда заряжаемся оптимизмом. Недавно вы презентовали нам свою книгу – трехтомник с дарственной надписью. И вот сегодня мы ее открыли. О, чудо, - ваше пожелание нам датировано сегодняшним днем, 23 мая, хотя мы получили книги еще в конце апреля. Опять вы все просчитали. А на сколько ходов в шахматных партиях вы заглядываете вперед?

- Ну, на много, конечно, но постоянно это делать не получается, это затрата времени, энергии. Но в критических ситуациях, конечно, надо на пять-шесть ходов вперед смотреть.

- Это во время игры, а в жизни? Что с нами будет через год, два, пять?

- На доске то трудно посчитать, хотя там количество фигур ограничено. А в жизни столько действующих лиц, что и не посчитаешь.

- А если вот сузить, взять самых популярных действующих лиц? И наших, и на Западе? Которые решают судьбы мира, страны?

- Сейчас трудно как-то. Странные люди руководят. И профессиональный уровень подготовки, и интеллект стал ниже. В мире как-то вот деградация власти идет. Возьмите Англию, просто как пример. Последний, кто там… Мейджор был более-менее, а дальше вообще хрен знает чего.

- Но России-то везет, слава богу?

- России да. Не всегда, но везет.

- А вот интересно, старые ошибки вам снятся? Надо было в той партии с Каспаровым по-другому сходить.

- Было. Сейчас нет. Все-таки далекое прошлое. Но определенное время было, да.

- На днях нам попалась в руки книга из серии ЖЗЛ про Александра Алехина с вашей вступительной статьей. Ровно сто лет назад в 1921 году Алехин уехал из России, но всегда мечтал вернуться и сыграть с Ботвинником. А если бы тот матч состоялся, кто победил бы? Интересно.

- Кто победил бы?.. Все-таки там разница в возрасте уже была приличная. Ботвинник 1911-го года рождения, Алехин – 1892-го – 19 лет. Но Алехин был чрезвычайно сильный шахматист, так что, трудно сказать. И подход у них был примерно одинаковый. Ботвинник – продолжатель, как раз, исследовательского направления Алехина.

- До нас слух дошел, что вас тоже зацепила пандемия. Или это слух?

- Нет, не слух. Я только недавно из больницы вышел. У меня какой-то другой легочный вирус атаковал, но очень острый. Я вовремя сообразил и побежал в больницу, иначе вообще загнуться мог.

- Нет, не надо!

- Не надо, да.

- Сейчас как?

- Делали интенсивную терапию. Погасили. Хотели выпустить через неделю, сделали КТ, нет, с таким КТ выпускать не можем, острота осталась. И за следующую неделю все погасили.

- Вы сейчас в больнице?

- Нет. Я дома.

- За шахматной доской или уже за праздничным столом?

- Нет, за шахматную доску в день рождения не сажусь.

- Как вы тогда отметите сегодняшний день рождения?

- Сегодня ко мне в Фонд мира придут друзья, так что мы там пообщаемся.

- Мы желаем вам крепкого здоровья, новых творческих идей, ждем вас у нас на радио «Комсомольская правда».

- Спасибо!

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