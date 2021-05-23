От пробежек по улицам больше вреда, чем пользы: врачи рассказали об опасности занятий спортом в городе

Пробежки вдоль оживленных городских улиц и тем более магистралей неполезны Фото: Shutterstock

Заниматься city running, или пробежками по городским улицам не только неполезно, но и вредит здоровью. С таким заявлением выступил главный пульмонолог столичного департамента здравоохранения Андрей Белевский - его слова приводит РИА Новости:

- (Это) максимально плохо для лёгких. Сity running... является очень вредным.

Получается, врачи против ЗОЖ? Ведь горожане бегают как раз в попытке обрести здоровое тело.

На самом деле то, что пробежки вдоль оживленных городских улиц и тем более магистралей неполезны, - это, пожалуй, общее мнение врачей. Как и езда на велосипеде в автомобильном потоке. Вот как объяснял эту позицию читателям «КП» завкафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им Сеченова, д.м.н., профессор Евгений Ачкасов: во время любых физкультурных занятий усиливается газообмен. Мы чаще и глубже дышим. И если наши физкультурные упражнения проводим неподалеку от шумной дороги, то вдыхаем в себя всю таблицу Менделеева из автомобильных выхлопов. И поскольку обмен веществ во время физических нагрузок тоже ускорен, все эти вредные вещества очень быстро оказываются у нас в крови.

Так что теперь, остается наматывать километры только по беговым дорожкам кондиционированного спортзала? Нет, наш эксперт очень приветствует занятия на свежем воздухе. Там можно дать себе гораздо более разнообразные нагрузки, плюс получить эмоциональный заряд от чувства единения с природой. Но для того, чтобы занятия приносили пользу, ищите для них места в удалении от оживленных трасс: парки, скверы, стадионы, хотя бы зеленые дворы подальше от парковки.

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