Россиянка-персиянка, голливудский фей-парад, Наполеон из Бобровиц, Лужков обрел загробное доверие, Познер-педократ

Манижа выступила на Евровидении. Фото: REUTERS

Явление россиянки-персиянки Манижи в Роттердаме на конкурсе Евровидения произвело двойственный эффект. Ее итоговый результат был девятый, т. е. не Бог весть что. Хотя, как учат нас спортивные организаторы, главное – не победа, а участие.

А участие было самым впечатляющим. Сперва певица впрыгнула на сцену в кринолине, что твоя Анна Иоанновна или Елизавета Петровна, затем она сбросила кринолин и осталась в оранжевом комбинезоне на манер строительного рабочего. Так, очевидно, подчеркивалась ее нерушимая связь с таджикскими гастарбайтерами. Хотя в ношении кринолина их не замечали, но в ношении комбинезона – очень даже.

Пока же соискательница меняла туалеты, на гигантском экране, разбитом на квадратики, ей подпевали артистки Чулпан Хаматова, Александра Бортич, Татьяна Буланова, а также дама-благотворительница Нюта Федермессер. Все, как на подбор, донельзя прогрессивные, что публике очень понравилось.

Выступление певицы Манижи на Евровидении - 2021 Фото: REUTERS

Хотя музыкальная пьеса "Russian woman" все же уступает одноименной арии из оперы Умберто Джордано "Федора", до сей поры ставящейся в Ла Скала. В опере на русский сюжет с аристократами и народовольцами барон де Сирье, атташе французского посольства поет, подобно Маниже, зажигательную арию "La donna russa", восхваляющую русских женщин. Для русского уха (даже и незнакомого с итальянским языком) она особенно хороша, поскольку композитор Джордано попер мелодию у композитора Алябьева – романс "Соловей мой, соловей, голосистый соловей!". Если бы Манижа, в свою очередь, поперла мелодию у Джордано, вышло бы еще лучше.

Но в любом случае россиянка-персиянка проблистала, прямо как Золушка в сказке Перро.

Сюжет про золушку до сей поры везде популярен, и в Голливуде решили экранизировать сказку, но поскольку без идеологии нынче труба, фею-крестную, которая снабжает героиню волшебными предметами, заменил фей-женомуж негритянской национальности, т. е носитель всех мыслимых современных достоинств.

Кадр из нового голлидвудского фильма "Золушка". Фото: кадр из фильма.

"Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок". Нынче все хорошо у приверженцев однополой любви – за исключением одного. Названия таких приверженцев все время приходится менять: педераст, содомит, гомосексуалист, гей – все они стремительно устаревают, и опять что-то весьма неприличное на язык ко мне просится.

С эвфмемизмами так часто бывает. Только придумают модную замену невежливому слову, ан, глядь, и замена уже подгуляла. См. ряд "нужник, сортир, клозет, уборная etc.". Уж вроде как и по-французски, и по-английски, а оно опять озонирует.

При такой надобности в постоянном обновлении новомодное слово "фей", как название изысканного человека, и "фей-парад", как именование массового уличного мероприятия, прямо-таки напрашивается.

Не менее сказочным является сюжет про черниговского Наполеона. В Бобровицком районе области, в тамошнем совхозе-техникуме богатый и знатный картофелевод Л. Г. Яковишин воздвиг себе гробницу, взяв за образец крипту парижского Дома Инвалидов, где с 1841 г. покоится прах великого императора. В центре бобровицкой крипты находится двадцатитрехтонный саркофаг с крышкой из красного гранита весом в две с половиной тонны – все как в Париже, только больше роскоши и позолоты. Хотя само здание усыпальницы несколько уступает по размерам Дому Инвалидов. Впрочем, Яковишин и не предполагает поселять в нем ветеранов АТО.

Зато, когда настанет час, экскурсоводы поведут туда поклонников, декламируя:

"Хвала! Он русскому народу

Высокий жребий указал

И миру вечную свободу

Из Бобровицы завещал".

Признание усопшего величия ждет не только черниговского картофелевода. В столице нашей родины также задумано увековечить память мэра Ю. М. Лужкова, которому десять лет назад было отказано в доверии, а теперь загробное доверие совершенно восстановилось. Граждане, проживающие на 4-й улице 8 Марта, предложили переименовать ее в улицу Юрия Лужкова – в знак того, как в 1992 г.

Открытие мемориальной доски Юрию Лужкову в Москве. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

"Он явился, с строгим взором.

Отмеченный божественным перстом,

И признан за вождя всеобщим приговором,

И наша жизнь слилася в нем".

Конечно, в трагические дни осени 2010 г. все было иначе –

"Среди последних битв, отчаянных усилий,

В испуге не поняв позора своего,

Как женщина, ему вы изменили,

И, как рабы, вы предали его!".

Но никогда же не поздно покаяться и переименовать 4-ую улицу 8 Марта.

Тем более, что в ожидании утраты доверия и соответствующих оргвыводов находятся уже новые поколения руководителей. Член КПСС с 1967 г. и секретарь парткома главной редакции радиовещания на США и Англию В. В. Познер выразил пожелание, чтобы к 2031 г. "Люди, которые родились в Советском Союзе, ходили в советскую школу, были юными пионерами, комсомольцами, членами КПСС, чтобы эти люди ушли. Тот факт, что наша страна до сих пор управляется этими людьми, это серьёзная проблема". А "ответственные посты в РФ заняли люди, которым сейчас по 18−20 лет" (тогда им, соответственно, будет 28-30).

Ведущий Владимир Познер. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Идея, очевидно, почерпнута из беседы Мефистофеля с Бакалавром, где последний называет те же возрастные ориентиры:

"Старость -- просто злая лихорадка,

Бессилие, болезненный озноб!

Как человеку стукнет три десятка,

Его клади сейчас хоть прямо в гроб".

И присовокупляет:

"И ваша плешь -- сознайтесь, милый друг, --

Ничем не лучше черепа пустого".

Конечно, Бакалавр несколько груб, но с другой стороны, он действительно не был ни юным пионером, ни комсомольцем, ни членом КПСС. Такие люди нам нужны – согласно В. В. Познеру, "это приведет к позитивным изменениям внутри России, которая станет более демократичной, либеральной и открытой".

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