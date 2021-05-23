Битва окрошек: врачи рассказали, какая полезней - на квасе или кефире

Окрошка - это холодный суп с мясом. Фото: Shutterstock

Рецептов окрошки - море! У каждой хозяйки своя хитрость. Кто-то делает для этого холодного летнего супа особую заправку из зелени, яиц и горчицы. Кто-то кладет фирменную зелень. У кого-то вся фишка и том, чем заливать ингредиенты. Но по большому счету, окрошка - это холодный суп с мясом (или колбасными изделиями), вареными яйцами и зеленью (в том числе огурцами и редисом).

И главная битва идет о том, какую заливку использовать - кисломолочную (кефир) или квасную. Включились в эту битву и ведущие телешоу «Жить здорово!» на Первом канале. Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус оценили окрошку с точки зрения пользы, раз уж о вкусах спорить бессмысленно. А точку в споре поставил кардиолог Герман Гандельман. Вот какие доводы привели врачи:

Калорийность. Современные люди больше ценят низкокалорийную еду. А в кефире в два раза меньше калорий, чем в квасе (за счет того, что последний содержит сахар).

Содержания спирта. Кефир - продукт спиртового брожения, как и квас. Но в кефире содержится 0,4% алкоголя. В квасе спирта в 2 - 4 раза больше (0,8 - 1,2%).

Кроме того, как заметил доктор Гандельман, окрошка на кефире содержит кальций и полезные молочнокислые бактерии. А связь этих бактерий с крепостью иммунитета установил еще великий иммунолог Илья Мечников. Так что перевес, однозначно, за окрошкой на кефире. Хотя доктор Гандельман, например, все равно предпочитает на квасе.

Вопрос - ребром

Можно ли после окрошки за руль?

Не покажет ли алкотестер опьянение, раз и квас, и кефир содержат спирт? Может показать, объяснили эксперты программы. Если вы выпьете единоразово 3,6 л кефира и окажетесь за рулем через полчаса после этого. Кваса хватит и 1,5 л. Но почему-то думается, что такое развитие событий малореально.

ОПРОС КП

А вы какую окрошку предпочитаете?

- на квасе;

- на кефире;

- на минералке;

- салаты предпочитаю есть в сухом виде.