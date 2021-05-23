Битва окрошек: врачи рассказали, какая полезней - на квасе или кефире

Окрошка - это холодный суп с мясом.
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Рецептов окрошки - море! У каждой хозяйки своя хитрость. Кто-то делает для этого холодного летнего супа особую заправку из зелени, яиц и горчицы. Кто-то кладет фирменную зелень. У кого-то вся фишка и том, чем заливать ингредиенты. Но по большому счету, окрошка - это холодный суп с мясом (или колбасными изделиями), вареными яйцами и зеленью (в том числе огурцами и редисом).
И главная битва идет о том, какую заливку использовать - кисломолочную (кефир) или квасную. Включились в эту битву и ведущие телешоу «Жить здорово!» на Первом канале. Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус оценили окрошку с точки зрения пользы, раз уж о вкусах спорить бессмысленно. А точку в споре поставил кардиолог Герман Гандельман. Вот какие доводы привели врачи:
Калорийность. Современные люди больше ценят низкокалорийную еду. А в кефире в два раза меньше калорий, чем в квасе (за счет того, что последний содержит сахар).
Содержания спирта. Кефир - продукт спиртового брожения, как и квас. Но в кефире содержится 0,4% алкоголя. В квасе спирта в 2 - 4 раза больше (0,8 - 1,2%).
Кроме того, как заметил доктор Гандельман, окрошка на кефире содержит кальций и полезные молочнокислые бактерии. А связь этих бактерий с крепостью иммунитета установил еще великий иммунолог Илья Мечников. Так что перевес, однозначно, за окрошкой на кефире. Хотя доктор Гандельман, например, все равно предпочитает на квасе.
Можно ли после окрошки за руль?
Не покажет ли алкотестер опьянение, раз и квас, и кефир содержат спирт? Может показать, объяснили эксперты программы. Если вы выпьете единоразово 3,6 л кефира и окажетесь за рулем через полчаса после этого. Кваса хватит и 1,5 л. Но почему-то думается, что такое развитие событий малореально.
ОПРОС КП
А вы какую окрошку предпочитаете?
- на квасе;
- на кефире;
- на минералке;
- салаты предпочитаю есть в сухом виде.