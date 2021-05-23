Сын Нины Шацкой: "Не могу говорить, мамы не стало вчера..."

22 мая 2021 года на 82-м году жизни скончалась актриса Нина Шацкая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние годы Нина Сергеевна очень болела, но все равно смерть стала для ее близких неожиданной.

- Не могу говорить, - сказал нам сын Нины Шацкой Денис Золотухин. – Мамы не стало вчера.

В лучшую пору Таганки Нина Шацкая была одной из самых красивых актрис этого театра. Вместе со своим первым мужем Валерием Золотухиным после ГИТИСа и короткой работы в Театре им. Моссовета она пришла в театр Юрия Любимова. И сыграла на сцене Таганки свои лучшие роли в легендарных спектаклях Любимова. В «А зори здесь тихие» она была красавицей Женькой Комельковой, роскошной Маргаритой в «Мастере и Маргарите». В этом театре она встретила любовь всей своей жизни – актера Леонида Филатова. Их брак с Валерием Золотухиным распался, просуществовав всего 14 лет. Позже Нина Сергеевна называла этот союз недоразумением, хотя от Золотухина родился своего единственного сына Дениса. Их брак с Филатовым был очень счастливым и продлился больше 20 лет до самой смерти актера, который ушел из жизни в 2003 году.

Нина Шацкая была одной из самых красивых актрис "Таганки" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как говорят родные Нины Сергеевны, она так и смогла пережить эту потерю, несмотря на наличие сына, душевной невестки Аллы, с которой была очень дружна, и шестерых внуков. «Первые годы рыдала. Не хотела жить. Спала со свитером Лени, ложилась на него щекой. Потом я для себя придумала, что Леня куда-то уехал. И я его жду», — рассказывала Шацкая в книге «Биография любви».

На самом деле все эти годы где-то далеко в небесных высях ждал ее Леонид Филатов. 22 мая в большой церковный праздник, в день святого Николая Чудотворца, они наконец встретились.