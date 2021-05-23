Городской пляж в Саратове убирали сотни волонтеров, чиновники и Юлия Михалкова

В Саратове прошла акция экомарафона «Вода России» Фото: Александр Уриевский

В Саратове 22 мая на городском пляже прошла генеральная уборка. Ее провели в рамках экомарафона «Вода России» волонтеры и присоединившиеся к ним чиновники.

Марафон «Вода России» по очистке от мусора берегов Волги приурочен ко Дню Волги, который отмечался в России 20 мая. Волонтеры из 15 регионов приняли участие в этом событии в 2021 году, когда стали не так строги ограничения из-за пандемии.

Саратов дал старт эстафете уборки, которая прошла в Казани, Самаре, Волгограде, Нижнем Новгороде, а также в Волгоградской, Нижегородской, Самарской, Ивановской, Костромской, Тверской, Ярославской, Московской, Астраханской, Саратовской, Ульяновской областях, республиках Татарстан, Марий Эл, в Калмыкии и Чувашии.

Фото: Александр Уриевский

На остров где находится пляж, прибыли около 300 волонтеров. Они съехались из Саратова и из Энгельса и встретились посредине моста, соединяющего эти города. Именно здесь находится остров Покровские пески и огромный, местами почти дикий пляж.

- Саратов первый сегодня начал, но на самом деле в этой акции первых нет. Волга, это 60 млн человек, которые живут на ее берегах и главное в том, что все 15 регионов вышли сегодня на очистку реки и сбор мусора. Важно донести до людей, что весь мусор, который они оставляют на берегу, попадает в Волгу, а дальше, он вместе с водой попадает в нас. Поэтому мы призываем всех – отдохнул с друзьями на берегу – забери мусор с собой! - заявил перед стартом акции директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды РФ Илья Разбаш. Он отметил, что подобные акции проходят с 2014 года, сейчас государство обеспечивает для волонтеров комфортные условия – транспорт, воду, инвентарь.

Фото: Александр Уриевский

Пожелал хорошего настроения, приятного дня и удовлетворения от доброго и важного дела - очистка берега Волги министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин, который также вооружился пакетами для мусора и надел перчатки.

Центром внимания перед началом уборки стала постоянный участник и гость таких акций, актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова. Амбассадор волонтерских акций делала свою основную работу — привлекала внимание. Волонтеры буквально не давали ей проходу, постоянно прося о совместных фото. Надо отдать должное Юлии, Михалкова никому не отказала.

Фото: Александр Уриевский

Но за автографами не забыли про уборку. Зампред областного правительства Роман Ковальский, министр Константин Доронин и Илья Разбаш вместе с сотнями волонтеров разделили остров на участки и активно собирали мусор, пока Юлия позировала фотографам.

- Прекрасная погода, жарко, но есть прохладный ветерок. В Саратове меня в первую очередь порадовали приветливые люди, которые так дружно сегодня собрались для того, чтобы очистить свой пляж, часть своего дома от накопившегося мусора. А фотографироваться со всеми будем и во время и главное после уборки, - поделилась впечатлениями от акции Юлия Михалкова.

Фото: Александр Уриевский

Для добровольцев, кстати, организовали развлекательную программу и питание, а самые активные участники субботника получили подарки с символикой акции «Вода России».

Мусор в этом году, по условиям акции собирали раздельно – в отдельные пакеты складывали пластик, отдельно - стекло. А на городском пляже чего только не нашлось, помимо обычно хлама, оставленного отдыхающими. К примеру волонтеры упаковали в мешок разбитый телевизор, обнаруженный здесь.

Фото: Александр Уриевский

Фото: Александр Уриевский

Всего волонтеры вместе с чиновниками набрали в результате 250 кг различного мусора, который отправили на мусоросортировочный комплекс. Там отходы пройдут досортировку, а затем уйдут на заводы по глубокой переработке в Саратовской области и других регионах России. Всего за время уборки набрали 122 кг пластика, 143 кг стекла. Собранный с саратовского городского пляжа мусор полностью заполнил два КамАЗа.

Уборка прошла в ходе всероссийской акции «Вода России», проводимой по всей стране в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».