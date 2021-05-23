Путин будет готов обсуждать с Зеленский Крым. Но - только на предмет приграничного сотрудничества

Пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Владимир Путин был бы готов обсуждать с украинским коллегой Владимиром Зеленским Крым, если бы речь шла «о приграничном сотрудничестве», но не о принадлежности полуострова,- четко заявил пресс-секретарь главы российского государства в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Впрочем, вот дословная цитата, из которой понятно: для организации встречи руководителей России и Украины предстоит еще много сделать.

- Тупиковые ситуации, - поделился Песков, - наши украинские визави... говорят: "Мы будем обсуждать Крым". Но, если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества - знаете, Россия имеет приграничное сотрудничество по линии регионов с зарубежными странами, - если в этом плане, то я уверен, что Путин будет готов. Но если обсуждать что-то другое, а не то, что Крым - регион Российской Федерации, то никто не будет никогда ни с кем это обсуждать.

И ещё пресс- секретарь напомнил что, согласно Конституции, призывы к отчуждению территории России - это уголовное преступление.

- Поэтому, предстоит, конечно, дальше продолжить обмен мнениями, и посмотрим, что из этого получится. Но такой обмен мнениями, действительно, имеет место, - добавил представитель Кремля.

В минувшую пятницу на пресс-брифинге для российских и иностранных журналистов Песков говорил, что «контакты» между Администрацией Президента России и офисом главы Украины «налажены», с нашей стороны с украинскими партнёрами общается замглавы Кремлевской Администрации Дмитрий Козак.

КСТАТИ

Еще в конце апреля президент Украины записал видеообращение, в котором предложил российскому лидеру "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Позже Зеленский заявлял, что «лучшим местом встречи был бы Ватикан».

Путин, напомню, на это ответил, что украинские власти, прежде всего, должны вести диалог с руководством ДНР и ЛНР. Тем не менее Президент России выразил готовность принять Зеленского в Москве, если тот захочет обсудить двустороннюю повестку. Отдельно подчеркивалось, причем, не раз - что в повестку эту не входят ни Крым, ни Донбасс.

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