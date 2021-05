Пятки жжет: названы самые жаркие места на Земле

"Самое пекло": ученые указали, где оно находится. Фото: Shutterstock

Метеорологи из Калифорнийского университета (University of California) нашли самые экстремальные места на Земле. Искали, анализируя данные о температуре поверхности (land surface temperature - LST), собранные с помощью спутников за последние 18 лет. Результаты обнародовали недавно в журнале Bulletin of the American Meteorological Society.

Карте экстремальных мест Земли. Фото: californianewstimes.com

Более всего Солнце нагрело поверхность в пустыне Сонора (Desierto de Sonora), расположенной на границе США и Мексики, и в пустыне Деште-Лут на востоке Ирана, занимающей центральную часть Иранского нагорья. Орбитальные спектрографы выдали для них равные значения в 80,8 градусов Цельсия – яичницу можно жарить. Это на 10,1 градуса выше, рекорда, зафиксированного в 2005 году.

Не трудно догадаться, где нашлась самая холодная поверхность. Конечно, же в Антарктиде. Здесь было минус 110, 9 градуса. На Марсе теплее.

Где жарко, а где и холодно: Земля - экстремальная планета. Фото: californianewstimes.com

Попутно исследователи указали места с самым широким суточным температурным диапазоном (diurnal temperature range – DTR) – то есть, те, где за сутки температура меняется сильнее всего. Одно из таких имеется в пустынях Китая – 81,8 градуса Цельсия.

Корреспондент BBC Дэвид Шакмен пробует пожарить яичницу в Долине смерти, считавшейся самым жарким местом. Фото: Кадр видео

КСТАТИ

Ну, и жара!

В августе 2015 года люди, вышедшие на улицы иранских городов, ощущали, будто бы там 74 градуса по Цельсию. По данным Национальной службы погоды США (National Weather Service) столь высокого уровня достиг так называемый индекс жары. С его помощью оценивают, как человек воспринимает жару при той или иной влажности и силе ветра.

Температура в тени того пекла - в городке Бандар-Махшер (Bandar Mahshahr), расположенного на берегу Персидского залива, была «всего» 46 градусов. Но влажность воздуха почти в 90 процентов добавила еще 28 градусов в ощущениях.

Метеорологи официально не регистрируют рекордные значения индексов жары, но знают, что бывало и тяжелее, чем в Бандар-Махшере. К примеру, в пустыне Саудовской Аравии 8 июля 2003 года индекс жары поднялся до 81 градуса Цельсия. Так ощущалась температура в 42 градуса Цельсия при влажности воздуха в 95 процентов и легком ветерке с Персидского залива.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Самая высокая температура воздуха (в тени) зафиксирована в Ливии 13 сентября 1922 года - 58,2 градуса.

29 июля 2010 года во время аномальной жары температура в Москве в районе гостиницы Балчуг достигла 38,2 градуса.