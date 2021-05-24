Жуешь только дважды

Герои сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» (в кадре Ангелина Стречина и Юрий Борисов) уверены, что в мире нет ничего круче красной вазовской «девятки». Фото: Кадр из фильма

Зрителям в очередной раз предлагают вернуться в славное (или не очень) прошлое. Те, кто уже знаком с героинями сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» (ТНТ, с 24 мая, понедельник - четверг, 21.00), помнят, что действие его разворачивается в лихие 90-е. Если в первом сезоне внимание сценаристов было сосредоточено на том, что происходило в 1993 году, то теперь герои шагнули в 1994-й, а это значит, что жить они станут если и веселее, то точно не лучше. Мать главного героя, простого паренька Саши Рябинина, тянет на себе всю семью, в то время как ее глава, безработный писатель, пытается занять себя с помощью ремонта, который он затеял в квартире. Разумеется, не обойдется в свежих сериях без криминальных разборок, ставших символом лихого десятилетия.

К Егору Губареву, Юрию Борисову и другим актерам, запомнившимся по первому сезону, присоединится целый отряд новых артистов, среди которых такие звезды, как Лариса Удовиченко, Александр Половцев и Анатолий Журавлев.

В «Анатомии сердца» Ксения Плюснина (слева) и Ольга Ломоносова будут решать личные и медицинские проблемы. Фото: Кадр из фильма

Мелодрама «Анатомия сердца» (Первый канал, с 24 мая, понедельник - четверг, 21.30) предлагает переместиться еще на 10 лет назад и заглянуть в 80-е, пока еще спокойные, но уже наполненные ощущением грядущих перемен. Сюжетные линии связаны с семьями двух талантливых кардиологов, Юрия Бельского и Дмитрия Воскресенского. Главные роли в 12-серийной картине исполнили Ольга Ломоносова, Кирилл Гребенщиков, Ксения Плюснина, Илья Коробко и другие артисты.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Пореченков против Лядовой

Актеры сыграли в детективе «Случайный кадр».

Елене Лядовой достался образ честной и принципиальной (а разве бывают другие?) сотрудницы Следственного комитета Нины Нестеровой, которой поручают громкое дело - пожар в ночном клубе, ставший причиной гибели множества людей. Что это - несчастный случай, чья-то халатность или умышленный поджог? Нестерова считает, что к делу причастен могущественный бизнесмен и политик Борис Бобров (его-то и играет Пореченков). Доказать это сложно, но, как только помощник Нестеровой начинает копать в этом направлении, его невесту тут же похищают. «Совпадение? Не думаю!» - сказал бы в такой ситуации известный телеведущий и оказался бы прав...

«Случайный кадр».

С 24 мая, будни, 21.15.