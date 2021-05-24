Украдем Америку вместе

Тихон Жизневский в роли бесстрашного майора Грома. Фото: Кадр из фильма

Новость дня: балованные русские дети больше не хотят в Америку: там негры, ковид, беспорядки, то-се. В Европу они тоже не хотят по той же причине. Но куда-то же нужно деть себя амбициозному чаду, верящему в золотой дождь с неба, собственный компьютерный гений и стартовый родительский капитал? Не в России же сидеть, ей-богу. Таким прямая дорога в сказку. Реальность перестала моделировать вожделенный земной рай, Америка сдулась. Поскольку балованные дети никакого кино, кроме американского, не смотрят, а реальная Америка сломалась, новой Америке будущего место здесь. Готэмом-сити будет Петербург, потому что Москве не хватает готичности, а других городов в России балованные дети не знают и знать не хотят. Русская полиция станет американской: ходить в синих рубашках с бляхой, жрать пирожки и трудиться в ангарах с вокзальными потолками и эмблемой орлом во весь пол. Русский суд тоже станет американским: с резными тронами для судей, молоточком-стукалкой и стаей репортеров на выходе. И музыка плавно-волшебно-никакой, за которую «Оскар» дают. Все это наложится на питерскую мифологию: «Зенит» - чемпион, москвичи - суки, а лучший отдых - на крыше. И даже сказочный детдом, кажется, снят в Эрмитаже, был там похожий холл на этаже импрессионистов.

И вот уже в это фантомное пространство помещается супергерой майор Гром, ловящий демонических мегаломаньяков и клоунов, грабящих банки в масках команды «Метеор» из мультфильма «Шайбу! Шайбу!». То есть борьба идет между довольно скучным, но всесильным защитником нормы и карнавальным злом, на стороне которого симпатии оболтусов-зрителей, потому что все они сами хотят именно так: делать что хочу и чтоб за это ничего не было. Сомнительное добро воплощает Тихон Жизневский в кепке и кожане, без своей фирменной всклокоченной шевелюры выглядящий диковато. На его стороне еще один сугубо американский носитель истины - безбашенная журналистка с красными волосами и личностью Любови Аксеновой. Год назад я писал, что Аксенова в любом виде хороша, но, похоже, поторопился: красноволосая лживая сука на каблуках - тяжелое испытание для сложившегося образа бесконечно очаровательной няши, и очеловечивает она эту мегеру буквально из последних сил. Реалии злого города отстают от современной России лет на 20, что в комиксе, конечно, позволительно, но факт есть факт: нет у нас уже никаких казино, скоробогачи не презентуют свой лакшери-стайл на зависть массам, а в закоулках не встретишь банду гопников с загребущими лапами. То ли это обязательные приметы сказочных диких городов (допускаю), то ли авторы излечивают травмы своего детства 90-х: молодые режиссеры современности как раз и провели свой самый чувствительный и уязвимый детский период в Готэм-сити, где государства не было, правды не было, а чаемый христианский императив защищал волшебный, глубоко выдуманный Бэтмен по имени Данила-брат.

Скудость диалогов и недопридуманность главного героя фильму не помешали - ибо оказались вторичными на фоне изобретенного нового мира. Обаяние нахальства при тюнинге реальности со счетов не спишешь, а режиссер Трофим дело знает: на его счету уже есть мегауспешная сказка «Лед» о бедной, но злой девочке, волей и талантом достигшей чемпионства, гламура, волшебно излеченной травмы и наглых глаз Александра Петрова. Подвело другое. Американский миф целиком базируется на национальном согласии и приоритете права, тогда как целевая комиксовая аудитория в России сегодня вздумала поиграть в бунт - так и не расчухав, что на американском языке слово «бунт» означает косяк, электрогитару и длинные волосы, а за иные прочтения там стреляют в лицо. Чтобы хоть как-то сгладить охранительский пафос фильма о менте (самосуду - нет, порядку - да), авторы запустили на титрах конца и начала девичье-пацанское блеянье «Мы ждем перемен» и «Этот поезд в огне», играя саундтреком в пользу главных врагов майора Грома. Вышло еще хуже. Мало чем можно сильнее скомпрометировать новый детсадовский протест, нежели хныком про перемены с пышным названием «кавер-версия». Верзила Цой в исступлении способен был микрофоном голову проломить, а этому писку красная цена - 10 копеек в кепку.

Фильм в прокате провалился, зато был куплен Netflix: краденая Америка куда больше пришлась по душе иностранцам.

Ну ничем мятежному духу не угодишь.

«МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР»

2021.

Реж. Олег Трофим.