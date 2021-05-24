«Если бы не поддержка семьи, я бы свихнулся»

В России каждый год пропадают 20 тысяч человек. Даже в ДТП гибнет меньше! И эту чудовищную статистику пытаются выправить добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». С началом теплого сезона работы у них только прибавилось - и днем и ночью они выводят потерявшихся из лесов. Но как живут те, кто сутками несет дежурство вдали от дома? Как на это реагирует их семья и дети? Об этом рассказал координатор «ЛизаАлерт» Олег Леонов.

Важнее машин и яхт

- Олег, мало кто решится бросить бизнес, чтобы ходить по лесам и спасать потерявшихся. Вы один из таких редких людей. Как вы к этому пришли?

- Ну не такой уж и редкий - по всей России насчитывается уже 30 тысяч добровольцев

«ЛизаАлерт». На самом деле это получилось довольно внезапно, когда лет шесть назад на корпоративе мне рассказали про деятельность отряда. Сначала я ходил на разовые поиски, а потом начал втягиваться. И стало сложно

совмещать волонтерство с руководящей должностью в компании. Сделал выбор в пользу отряда, о чем не жалею.

- Не было страха за семейное благополучие? Как жена отнеслась к решению?

- Мы все-таки 28 лет вместе, за это время научились прислушиваться друг к другу и поддерживать. Конечно, бюджет пришлось пересматривать, но когда вы меняете свой стиль жизни, то меняются и потребности. На самом деле, если ты приносишь кому-то пользу, - это колоссальная компенсация. Представьте, что вы видите глаза человека, который час назад еще думал, что обречен. И вот вы вместе уже выходите из леса и о чем-то разговариваете. Не представляю, что может быть равноценно этому? Квартиры, машины и яхты? Не думаю.

К тому же у меня подросли дети, и освободившееся время я могу посвящать поиску. Тем более жена не только меня поддержала, но и присоединилась - она помогает на горячей линии «ЛизаАлерт». Уделяет отряду не меньше времени, чем я.

Координатор «ЛизаАлерт» Олег Леонов с семьей. Фото из личного архива

«Радостный голос: «Нашли!»

- Как соблюсти баланс между обычной жизнью и волонтерством?

- Размолвки в семье, разумеется, случаются. Мы же живые люди. Но заниматься тем, чем я занимаюсь, без поддержки семьи невозможно. Иногда поиски заканчиваются неудачей. Мы ходили по лесу три дня, прочесали все, но так никого и не нашли. Столько сил потрачено, а все впустую. Если бы не поддержка семьи, я бы свихнулся.

- Семья не боится за вас? Все-таки ночью в лесу может всякое случиться.

- Одно из основных правил отряда - не увеличивать количество пострадавших. Именно поэтому у нас повышенные требования к технике безопасности и экипировке. В отряде есть и психологи. Ведь каждый волонтер рано или поздно сталкивается с выгоранием. Когда много сил потрачено, а человек не найден. И это важно преодолевать.

У нас три дочки, и несколько раз мы вместе выезжали на поиск. Это потрясающее чувство единения. Жена дежурит на горячей линии, а вы совместно прочесываете квадратный метр за квадратным метром и к вечеру, когда все уже утомились, твоя дочь находит потерявшуюся бабушку. И слышишь ее радостный голос по рации: «Нашли! Все нормально!»