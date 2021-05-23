Умерла как Леонид Филатов: вдова актера Нина Шацкая мучилась перед смертью

Нина Шацкая и Леонид Филатов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известная российская актриса Нина Шацкая скончалась после тяжелой болезни 22 мая 2021 года. У артистки были проблемы с почками, она также перенесла инсульт. В последнее время знаменитость не выходила из дома. Вдова Леонида Филатова страшно мучилась перед смертью. Примечательно, что артист, уходя из жизни, столкнулся с похожими проблемами.

Леонид Филатов и Нина Шацкая прожили вместе более 20 лет. Их считали одной из самых красивых и крепких пар в актерской среде. По жуткому стечению обстоятельств звезды театра и кино умирали в мучениях, передает ФАН. Как известно, в 1993 году Филатов перенес инсульт, в 1997 году - операцию по удалению почек. Более двух лет он провел на гемодиализе - аппарате "искусственная почка". В октябре 1997 года актеру была сделана операция по пересадке донорской почки.

О смерти Нины Шацкой стало известно из официального сообщения Театра на Таганке, где знаменитость прослужила 30 лет. Звезда фильма "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" скончалась на 82-м году жизни. Незадолго до кончины у Нины Сергеевны выявили коронавирус.

Все эти годы женщина тяжело переживала смерть своего супруга, который скончался в 56 лет. После его ухода в 2003 году она так и не смогла оправиться. "Первые годы рыдала. Не хотела жить. Спала со свитером Лени, ложилась на него щекой. Потом я для себя придумала, что Леня куда-то уехал. И я его жду", - рассказывала артистка в книге «Биография любви».

Коллеги оплакивают уход Шацкой и отмечают ее огромный талант. Актер театра на Таганке Игорь Пехович в комментарии назвал ее прекрасной, блестящей актрисой. "Нина Сергеевна была очень особенная, такие актеры всегда с чертовщинкой, совершенно бешеной энергии. Как она играла. В какой-то момент мне показалось, что я вижу настоящую ведьму. Это не сыграешь, нужно иметь нутро. Это было совершенно потрясающе... Это большое горе, я выражаю соболезнования всем", - цитирует его телеканал "Звезда".