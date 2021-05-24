Крупнейший провал КГБ СССР: Американцы похитили советский космический зонд, а мы об этом так и не узнали

Будто в насмешку Хрущев подарил Эйзенхауэру копию - только! - сферического вымпела с советским гербом, который СССР забросил на Луну. Фото: РИА Новости

В разгар холодной войны, в 1959 году, американцы смогли обвести КГБ вокруг пальца, похитив действующий образец нашего космического аппарата, лунник.

В этом деле, как и на карте Луны 60-летней давности, полно белых пятен, источники из американских архивов противоречат друг другу. «КП» попробовала восстановить хронологию этой операций ЦРУ, а пробелы в рассекреченных документах комментирует наш эксперт - кандидат исторических наук, автор диссертации о работе американских спецслужб Ярослав ЛЕВИН.

ЧТОБЫ ОПЕРЕДИТЬ РУССКИХ, ИХ НАДО ОБОКРАСТЬ

Осень 1959-го. Лидерство Советского Союза в космосе неоспоримо. Первый в мире искусственный спутник Земли, потом - первый космический аппарат, достигший поверхности Луны.

Конец сентября. С визитом в США приезжает советский лидер Хрущев, издевательски дарит президенту Эйзенхауэру копию вымпела в виде герба СССР, только что доставленного на Луну. Первого секретаря ЦК КПСС с ликованием встречают толпы американцев, кажется, еще немного - и Штаты проиграют холодную войну.

Копия вымпела в виде герба СССР, только что доставленного на Луну. Фото: РИА Новости

7 октября того же года. Новая победа - очередной советский зонд «Луна-3» первым присылает снимки с обратной стороны Луны. Всем ясно, что точно так же можно фотографировать и вражеские (американские) военные объекты уже с орбиты Земли.

Аналогичная программа в США буксует: на проект по созданию шпионских фотоспутников Corona в 1959-м выделяется $132 млн (примерно миллиард в нынешних ценах), однако из 3 пусков в первой половине года полностью успешным не стал ни один. ЦРУ в панике, Эйзенхауэр в Белом доме топает ногами, требуя «ответить русским». И тут товарищ Хрущев, опьяненный успехами, подкинул удобную возможность.

МЫ САМИ ВЫВЕЗЛИ СЕКРЕТНЫЙ АППАРАТ ЗА ГРАНИЦУ

Ту серию советских зондов назвали «лунники» (от слов «Луна» и «Спутник»). Понимая идеологический эффект от побед во внеземном пространстве, СССР организовал «выездную гастроль» этих аппаратов по международным выставкам.

И вот - агентурная сенсация. Пока советская выставка собирает аншлаги в Нью-Йорке, ЦРУ узнает: вместе с автомобилями, тракторными двигателями людям показывают… самый настоящий лунник.

Шанс нельзя упускать!

Логичный вопрос: а зачем вообще СССР притащил за океан действующий зонд, когда можно было обойтись макетом?

- Причин несколько, - объясняет историк Ярослав Левин. - Во-первых, на заре космической гонки Штаты не раз обвиняли СССР в фальсификации достижений. Так что действующий прототип был нужен, чтобы успех не смогли оспорить. Во-вторых, советские ученые, работавшие в связке с разведчиками, могли сказать западным партнерам: «Мы вас минут на 5 пустим посмотреть лунник, а вы нам что-то свое покажите».

Однако ловить космическую рыбку в Нью-Йорке слишком опасно: здесь, в логове врага, красные точно будут настороже. Но следующая остановка выставки - Мексика. Эту страну русские всегда считали нейтральной, почти дружеской. Там-то они точно расслабятся, смекнули американцы.

Возможный куш велик: не только изучить оборудование лунника, но и по косвенным признакам оценить характеристики его ракеты-носителя. Ведь она соответствует боевым баллистическим ракетам, которые СССР нацелил на Америку.

К концу 1950-х Советский Союз был явным лидером космической гонки.

ПОЛЕ БИТВЫ - МЕХИКО

21 ноября 1959 года, столица Мексики. Последний день работы советской выставки. Наши расслабляются, ведь все прошло хорошо.

Но даже сейчас хищение аппарата невозможно, сохранность лунника круглосуточно обеспечивает целый штат офицеров КГБ во главе с опытным разведчиком, ветераном Великой Отечественной Борисом Коломяковым.

На подготовку и исполнение операции американцы бросают лучшие силы. Главный координатор - Уинстон Скотт, первый секретарь посольства США, по совместительству - ведущий разведчик и вербовщик в Латинской Америке. В распоряжении янки - весь аппарат посольства, дипломаты, ученые, целая армия спецагентов, транспорт, передовая фототехника. И неограниченное финансирование из «черного бюджета» ЦРУ.

По фальшивым документам в Акапулько (300 км от Мехико) приезжают четверо американских инженеров-ракетчиков. Другим маршрутом едет группа сотрудников отряда D - так называется спецотдел ЦРУ по взломам и проникновениям. Он набран из бывших квартирных воров и грабителей банков. Некогда им сделали предложение, от которого невозможно отказаться, и теперь медвежатники работают на правительство, вскрывая любой замок или сейф.

И вот наступает час икс.

Американцы понимают: если их раскроют - начнется чудовищный международный скандал; Эйзенхауэр после визита Хрущева изображает себя «партнером СССР», надеясь выбить у коммунистов уступки в Восточной Европе, и точно не будет защищать засыпавшихся агентов.

БЕЗЛИМИТНАЯ ТЕКИЛА

Утром следующего дня лунник погрузят на поезд и отправят в порт. Значит, в распоряжении джеймсов бондов всего одна ночь, когда экспонаты вывозятся с выставки и ждут на привокзальном складе.

16.00. После торжественного закрытия советские служащие помещают ценности в грузовики.

16.10. Водитель одного из тягачей, подкупленный американцами, сообщает русским о поломке.

17.10. Советские чиновники нервничают, время уходит, а впереди - прощальная вечеринка, которую им обещали мексиканские товарищи. Через час поломку удается устранить. В суматохе водителя тягача меняют на загримированного агента ЦРУ.

17.15. Колонна наконец трогается. И тут же попадает в заранее организованную пробку. Советский автомобиль сопровождения отделяется от колонны, отправившись на поиски объезда. Кортеж развален, машины с экспонатами едут к точке назначения - вокзалу - как попало. И доезжают. Все, кроме одной.

17.30 (13,5 часа до отправления поезда). Грузовик с лунником прибывает на склад пиломатериалов, принадлежащий родственнику одного из агентов-мексиканцев.

Возникает вопрос: но почему же советские служащие на привокзальном пакгаузе не пересчитали автомобили и не увидели, что одного не хватает?

- Разведчики тоже совершают ошибки, - объясняет Ярослав Левин. - Допустим, в экспоцентре отгружает один человек, на станции принимает другой, мобильной связи нет. Поди разберись.

18.00. Советская делегация возвращается в отель, начинается вечеринка. Самый ответственный участок пройден, впереди дружественная Куба. Среди персонала гостиницы - внедренные агенты ЦРУ. Задача - сделать так, чтобы наши забыли обо всем на свете. Один из агентов, например, отвечал за безлимитную текилу.

60 с лишним лет спустя американцы рассекретили данные, которые выудили из нашего космического аппарата.

С СОВЕТСКИМИ ГВОЗДЯМИ ВОЗИЛИСЬ ДВА ЧАСА

19.30 (11,5 часа до отправления поезда).Первый этап чуть было не срывается из-за «советской специфики», к которой американцы оказываются не готовы. Агенты тратят почти два часа на извлечение 12-сантиметровых гвоздей из деревянного контейнера. Ведь в конце все должно быть вновь собрано так, чтобы у красных не возникло и тени подозрения.

21.30. Инженеры фотографируют элементы обшивки. Пленка перебрасывается в посольство США. Все на взводе.

22.00. При демонтаже случайно повреждают пластмассовую крышку с советским гербом. Надо срочно изготовить такую же и установить ее обратно. Деталь отправляют в посольство, где на подобный случай развернут небольшой цех.

23.00. Лунник снабжен малыми ракетными двигателями для ориентации в космосе. Кое-какие части советские инженеры, отправляя на выставку, сняли. Но не все. Обнаруживаются важные элементы реактивной установки, которые мгновенно извлекаются и фотографируются.

1.00. Разобрано все, что можно разобрать. Копия той самой пластиковой крышки, ранее поврежденной, изготовлена и возвращена инженерам.

3.30. Осмотр и фотофиксация закончены. В распоряжении ЦРУ 260 негативов фотографий и 60 соскобов с различных деталей зонда. Хотя он и не летал в космос, тестирование на заводе проводилось с настоящим топливом, которое оставило на стенках следы.

4.00 (3 часа до поезда). Дипломатические возлияния сходят на нет. Скоро красные поедут к вокзалу. Пора заканчивать! Инженеры начинают сборку аппарата. Металлические элементы и болты по снимкам и подробной описи возвращают на места. Контейнер сколачивают гвоздями, как было. Прежний водитель-мексиканец тоже возвращается за руль.

7.00. Грузовик с лунником и разъяренным водителем стоит перед воротами железнодорожного пакгауза. На вопросы сотрудников КГБ водитель кричит:

- Застрял в пробке, приехал, когда вы уже уехали, ночь провел в кабине перед закрытыми воротами. Сами виноваты!

Времени разбираться нет, контейнер на месте и вроде не тронут. Он уходит на погрузку, далее - в порт.

8.00. Кейс с фотографиями и материалами передается послу США Роберту Хиллу, который экстренно вылетает в Техас. Глава мексиканской резидентуры ЦРУ Уинстон Скотт радирует об успешном завершении операции.

Несколько месяцев спустя американский разведывательный спутник Corona был успешно запущен на орбиту, да и отставание Штатов от СССР в космической гонке сперва сократилось, а потом сошло на нет.

Советская сторона никогда не заявляла протестов в связи с делом лунника, да и вообще не ясно, догадались ли наши о мексиканском провале.

В рассекреченных американских докладах прямо сказано: «Научная польза от похищения прототипа была меньше, чем если бы ЦРУ смогло раздобыть реальные чертежи».

НО БЫЛИ И У НАС ПОБЕДЫ

Прочитав о луннике, вы подумали, будто агенты КГБ - профаны? В архивах наших спецслужб - десятки успешных операций.

Берлинский тоннель

1953 год. Джордж Блейк, один из высших офицеров МИ-6 (британской разведки) предлагает начальству дерзкий план - прокопать тоннель из Западного Берлина и подключиться к кабелям правительственной связи ГДР. Вести подкоп было удобнее из американской зоны оккупации, поэтому привлекли ЦРУ. На подземные работы потратили $6 млн (примерно $60 млн в нынешних ценах), создали огромный отдел для анализа перехваченных данных.

3 года спустя советские рабочие как бы случайно обнаружили секретный тоннель. Вспыхнул страшный скандал, СССР созвал пресс-конференцию, показав журналистам американское шпионское оборудование прямо на объекте. ЦРУ объявило, что за время работы тоннеля было перехвачено почти полмиллиона советских и восточногерманских шифровок.

Но еще позже выяснилось: вся эта «важнейшая информация» была липой, заботливо подготовленной КГБ. Инициатор операции Джордж Блейк на самом деле работал на СССР - перешел на нашу сторону в 1951 году, поверив в коммунистическую идею.

Перехват «Аполлона»

К 1970 году наши ученые смогли взломать коды телеметрии американских ракет лунной программы «Аполлон». Мы следили за их полетами в режиме реального времени.

В мае того года Штаты запланировали испытательный пуск макета спускаемой капсулы лунного корабля «Аполлон-13». Проанализировав данные предыдущих полетов, советские аналитики пришли к выводу: макет приводнится где-то в Бискайском заливе.

СССР начал в том районе грандиозные учения военно-морского флота «Океан-70» (формальный повод - не подкопаешься: столетие со дня рождения Ленина). Американскую капсулу обнаружили, выловили в 7-балльный шторм и погрузили на наш корабль. А осенью, после тщательного изучения, вернули на американское судно, специально зашедшее для этого в Мурманск.

Неизвестно, что такого обнаружил КГБ в «Аполлоне». По самым радикальным теориям - чуть ли не «доказательства лунной аферы США», но оставим такие спекуляции конспирологам. Но очевидно, что за возврат капсулы Москва смогла выбить у Вашингтона существенные уступки. Например, в 1973 году был достроен газопровод СССР - ФРГ - американцы перестали противиться проекту, заметно ослабившему их доминирование в Западной Европе.

Товарищ Эймс

В 1985 году Олдрич Эймс явился в советское посольство в Вашингтоне. И положил на стол записку: «Готов выдать вам информацию о трех агентах США в ваших рядах за $50 тыс.». Такие сведения у Эймса были - он работал в ЦРУ и занимался вербовкой советских служащих. Поэтому его начальство не удивилось визиту во вражеское посольство.

КГБ предложением заинтересовался и взял американца на содержание. В отличие от своих предшественников Эймс делился информацией исключительно за деньги. За 9 лет сотрудничества с СССР, а потом с РФ наш американский друг заработал около $4 млн. В конце концов ЦРУ его разоблачило (подвели слишком роскошные для простого офицера покупки). С 1994 года товарищ Эймс сидит в американской тюрьме. Тем не менее благодаря ему мы разоблачили около 10 заокеанских кротов среди высших чинов Лубянки.