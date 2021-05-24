Российская команда готова к матчу против Словакии. Фото: REUTERS

Хоккеисты сборной России после двух побед на старте чемпионата мира 2021 подходят в ранге фаворитов к матчу против Словакии. Однако же для команды Валерия Брагина словаки будут достаточно колючими, поскольку у них уже есть две победы на этом турнире. У нас за плечами - нервная победа над Чехией и уверенная над Великобританией.

В составе сборной России не принимали участие в тренировках перед матчем со Словакией два игрока. Михаил Григоренко и Константин Окулов восстанавливаются после травмы и готовятся к следующим поединкам на чемпионате мира 2021 по хоккею в Латвии, сообщила пресс-служба ФХР.

Российская команда добилась двух побед подряд на ЧМ-2021. Фото: REUTERS

Последний раз Россия играла против Словакии на чемпионатах мира в 2018 году - тогда 14 мая наши выиграли со счетом 4:0. Это был, можно сказать, реванш за поражение на исторической Олимпиаде-2018 (2:3). Всего же команды 13 раз играли между собой на разных турнирах, и только 2 раза побеждали не россияне.

Прогнозы на матч Словакия - Россия на чемпионате мира по хоккею 2021 достаточно благостные. Россияне - фавориты предстоящего поединка.

Прямую трансляцию матча Словакия - Россия 24 мая 2021 года можно будет посмотреть в прямом эфире на Первом канале, начиная с 16:15 по московскому времени.

Смотрите матч Словакия - Россия в прямом эфире. Трансляция предоставлена Первым каналом. Словакия - Россия. Прямой эфир 24 мая в 16.00.