Семь тысяч подписей в поддержку отмены пенсионной реформы

Как бы ни менялось общество, бабушки внукам необходимы. Фото: Личный архив Анатолия Вассермана

ПРИБАВИЛИ СРОК

55-летняя Ксения управляет трамваем вот уже семь лет. Работа сидячая, на физкультуру времени не хватает, поэтому после смены у нее сильно болят колени.

- Когда на работу устраивалась, все рассчитала: на досрочную пенсию стажа мне не хватает, но в 2021 году выйду по возрасту, уеду в Калужскую область - у меня там дом бабушки. Тогда и займусь здоровьем. А тут мне три года прибавили. Как в тюрьме… Ой, только имя не публикуйте, я и так каждой медкомиссии боюсь. Уволят, куда я пойду?

По словам Ксении, получать новую профессию она не готова. Для этого нужно круто поменять жизнь. Это чиновники росчерком пера меняет чужие планы, а вот попробуй поменять собственные. Ксения подписывает открытое письмо. Сразу видно, что тема пенсии ей весьма неприятна.

- И вообще я не знаю, какую пенсию мне будут платить. Там у них

такие формулы, что только математик посчитает. Вассерман какой-нибудь, - Ксения смеется. - Я звонила, спрашивала. Мне объяснили, что даже и считать не нужно, представляете? Все это предварительно, а точно посчитают, когда мой возраст подойдет.

Где подписать? Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

РАЗВЕ ЭТО СПРАВЕДЛИВО?

На востоке Москвы подписи собирают почти полторы сотни волонтеров «Академии Вассермана». Ребята жалуются на жару. Пенсионеры чаще отказываются подписывать письмо, хоть и не спорят с содержанием.

- У вас дочка или сын? Они на пенсию выйдут по новым правилам… Разве это справедливо? - уточняет волонтер.

Аргумент помогает, слово «справедливость» пенсионерам близко. Молодежь подписывает письмо охотно. По состоянию на 19 мая подписали уже семь тысяч москвичей.

Анатолий Вассерман считает несправедливым не только возраст выхода на пенсию.

- Значительная часть того, с чем мы работаем сейчас, создано трудами предыдущих поколений. Те, кто еще жив, вправе получать свою долю от всего, что делается в стране, а не только от накоплений из собственной зарплаты. Сторонники повышения пенсионного возраста постоянно ссылаются на то, что в Пенсионном фонде не хватает денег и его надо постоянно пополнять из бюджета. Так вот это не случайная ошибка, а неотъемлемая, хотя и несознаваемая с ходу часть правильного устройства системы.

Советские нормы интеллектуала устраивают, потому что многие люди трудились на благо страны, опираясь на обещание пенсии в 55 лет для женщин и в 60 для мужчин. Гендерную разницу публицист и эрудит считает логичной.

- У женщин есть несколько очень серьезных работ, которых нет у мужчин. Например, женщина, выйдя из возраста, когда можно без явных опасений за свое здоровье заводить собственных детей, чаще всего с большим удовольствием воспитывает внуков. Весь мировой опыт доказывает, что как бы ни менялось общество, бабушки внукам необходимы, - отметил Анатолий Вассерман.