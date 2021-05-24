Люди Юрия Роста

Выставка «Люди» открылась в Москве. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тема, которой Юрий увлечен много лет. «Изобрел» он свой жанр, ставший классикой, у нас, в «Комсомольской правде».

Юрий начал фотографировать, когда о селфи еще и не подозревали! Фото: Евгения ГУСЕВА

Скучно ему было подписывать свои фото просто одной строкой. И он делал маленькую новеллу о тех людях, которых ловил в видоискатель своей камеры. Текст ровно на высоту фотографии. Это сейчас щелкай хоть тысячу снимков разом, электроника терпит, а потом сиди и выбирай. А тогда - одна пленка в 36 кадров. И старые фотографы-газетчики помнят: если из этих 36 есть хотя бы два удачных - это победа.

В центре его черно-белого кадра всегда люди, с которыми он дружил. За кадром всегда истории этих людей. Вот Белла Ахмадулина рвет стихи и пишет снова, пока Рост тихонько пьет чай напротив и щелкает затвором фотоаппарата. Фото: Юрий ЛЕПСКИЙ/РГ

Юра умел и умеет. Кто бы спорил...

На выставке 34 фотографии. И все люди на них уникальны. Других таких же на земле просто нет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Это его дневник, его жизнь и его люди.

А это грустный и задумчивый (как, впрочем, и положено великим философам) Алексей Лосев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Те, кто ходит рядом с нами, наши современники, которых мы не так часто ценим, а они все по-своему великие.

Поэтому и свою выставку Рост сделал прямо на московской улице, рядом с такими же великими прохожими - в Хохловском переулке.