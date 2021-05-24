Вопрос дня: Ну, и как вам «Евровидение»? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Антон НЕМЦОВ, директор по маркетингу компании Bitriver, сын Бориса Немцова:

- Конечно, по справедливости должна была победить Манижа. Я болел за нее, потому что я патриот своей страны и мне бы, конечно, хотелось, чтобы выиграла певица из России. Но раз люди проголосовали за группу Maneskin из Италии, то, значит, так тому и быть.

Лев ЛЕЩЕНКО, народный артист РСФСР:

- Я не все смотрел. До 16-го номера только. Заснул просто. Это скучнейшая история. Для меня лично. Меня эта Манижа… Ну, хорошо выступала девочка, мы за нее болели, переживали. Мне кажется, что это конкурс оригинальных номеров. И к вокалу мало имеет отношения… Думаю, что те, кто сейчас присутствует в интернете - молодежь, - они вряд ли смотрели это. Им это тоже не очень. Они сейчас слушают свою музыку, которая им нравится. Они ходят на рэп-концерты, на поп-концерты. Публика сейчас расслоилась очень. И найти что-то объединяющее очень сложно.

Валерий ТРАПЕЗНИКОВ, экс-депутат Госдумы, токарь с 59-летним стажем, Пермь:

- На «Евровидении» пели на русском языке, только это я и могу положительно оценить. Сама же Манижа меня не интересует. Я шансон люблю и русский романс.

Иосиф ПРИГОЖИН, продюсер:

- У Манижи был неплохой номер, но этого мало. Важна сама песня, а она была не ахти, мягко говоря. Меня просто воротит от тех, кто говорит, что попасть в десятку - это здорово. Нет. Девятое место - это плохое, кошмарное место.

Юрий ЛОЗА, музыкант:

- Из всех мировых языков итальянский - самый подходящий для музицирования. На нем любой разговор звучит как набор мелодий, а любая кричалка превращается в песню.

Стас ПЬЕХА, певец:

- Мне изначально, когда был отбор и было три группы от России, Манижа показалась интереснее остальных. Ее песня более живая и необычная. Энергия, которую она давала, - мне это очень зашло. Вообще ее выступление было хорошим. Из России такого еще никто не делал. У нас никто не читал рэп на русском. Да и то, что мы пели на русском, - это круто, потому что у нас язык богаче того же английского.