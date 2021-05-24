Во Франции раскрыли дерзкое ограбление саудовского принца

Ограбление произошло в августе 2014 года Фото: REUTERS

Шесть из семи человек, осужденных парижским судом за участие в ограблении кортежа саудовского принца, приговорили к лишению свободы на срок от трех до семи лет. Седьмого обвиняемого оправдали.

Ограбление саудовского принца Абделю Азиз Бен Фахда, одного из сыновей бывшего короля Саудовской Аравии Фахда ибн Абдул-Азиза Аль Сауда, произошло в августе 2014 года, когда тот находился на отдыхе в Париже.

На пути в аэропорт Ле-Бурже кортеж принца заблокировали два автомобиля, как позже выяснилось, числившихся в угоне. Угрожая пассажирам, преступники захватили лимузин с личными вещами принца. Их добычей стали часы, драгоценности, €250 тысяч и $300 тысяч наличными. И поскольку автомобили принадлежали посольству Саудовской Аравии, то в руки преступников попали еще и важные документы дипмиссии.

На суде один из обвиняемых, который находился в автомобиле, перекрывшем путь кортежу, признался в том, что был за рулем, но отрицал наличие у себя оружия. Еще он пытался смягчить срок своим напарникам, настаивая, что с ним были люди, которых он не знает и имена которых не помнит, сообщает 20minutes.

После оглашения судебного приговора четверых бандитов взяли под стражу в зале суда, одного за недостатком улик оправдали.