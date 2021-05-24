В США туристы приманивали в лесу медведей и натравливали на них собак

Медведей в лесу приманивали пончиками и другими угощениями Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Организованная группа туристов в национальном лесу вблизи Орландо (штат Флорида) устроила жестокую забаву: люди приманивали медведей угощением, а затем спускали на них собак. Видео с несчастными животными затем публиковались в соцсетях.

Сотрудники прокуратуры, расследовавшие появившиеся в социальных сетях жестокие ролики с кадрами травли медведей собаками, утверждают, что в организованную группу людей входили как минимум семь человек. В том числе, семейная пара – Чарльз и Ханна Скарбро. Супруги уже дали признательные показания.

Медведей в лесу приманивали пончиками и другими угощениями, а когда животные приближались – на них спускали свору собак. Иногда косолапым удавалось спастись на деревьях, но рано или поздно они оттуда падали, и собаки вновь нападали на животных.

Кроме того, правоохранители утверждают, что один из медведей был застрелен и освежеван, сообщает nypost.com.

Чарльзу грозит до двух лет заключения, его жена уже приговорена к пяти годам условно, другим участникам группы светят реальные сроки до трех лет за похищение черного медведя и травлю животных.