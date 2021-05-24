Камала Харрис брезгливо вытерла руки после рукопожатия с президентом Южной Кореи

Южно-корейский президент стал вторым по счету мировым лидером, приехавшим в Вашингтон после начала пандемии коронавируса Фото: REUTERS

Похоже, что в небытие уходит фраза, которую после рукопожатия с сильными мира сего произносили некоторые люди – «теперь я точно не буду мыть руки неделю или больше».

И тон чрезмерной гигиене рук для уже привитых от коронавируса задала вице-президент США Камала Харрис.

Лицо №2 в американской иерархии, Харрис попала на камеру, когда с заметной брезгливостью вытирала правую руку о свой костюм сразу же после рукопожатия с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, посетившим США с рабочим визитом.

Южно-корейский президент стал вторым по счету мировым лидером, приехавшим в Вашингтон после начала пандемии коронавируса. Недавно в Белом доме побывал его ирландский коллега, сообщает foxnews.

После того, как видео с Харрис попало в Интернет, пользователи соцсетей стали обвинять ее не только чрезмерному стремлению к чистоте рук (Харрис привита от коронавируса), но и в расизме, полагая, что после рукопожатия с не-азиатом она не стала бы пытаться вытереть руки обо что попало.

- И это вице-президент великой страны? – пишут пользователи.

- Не только неуважительно, но и явно расистски.

- Двойные стандарты во всей красе.

- Южная Корея может перестать быть нашим союзником.