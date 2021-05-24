Смертельный подъем: в Италии 14 человек погибли в результате падения кабины фуникулера

Число жертв ЧП на фуникулере в Италии увеличилось до 14 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На севере Италии порвался трос, и с высоты упала кабина канатной дороги, поднимающей туристов на гору Моттароне. В результате катастрофы погибли, по меньшей мере, 14 человек.

Кабина фуникулера, рассчитанная на 40 человек, рухнула на заросший лесом склон, сорвавшись с троса примерно за 300 метров до вершины – почти в самой высокой точке подъема.

По оценкам спасателей, прибывших на место катастрофы, на момент крушения в кабине находились 15 человек, из которых 13 погибли на месте. Двум детям удалось выжить – они были срочно доставлены в больницу Турина. Позже один из них скончался от полученных травм, за жизнь последнего борются врачи, говорится в сообщении в Твиттере спасателей.

Спасатели предупредили, что число жертв крушения может быть не окончательным, поскольку никто точно не знает, сколько человек находились в кабине.

Позже стало известно, что в катастрофе погибли пять израильтян – информацию официально подтвердил МИД Израиля.

Канатная дорога, соединяющая итальянский курортный город Стреза в регионе Пьемонт и вершину горы Моттароне высотой 1491 метр над уровнем моря, была открыта в 1970 году. В последний раз она закрывалась на техобслуживание в 2014 году – тогда плановые работы продлились два года. Во время карантинных ограничений дорога была закрыта и возобновила свою работу совсем недавно.

Это не первая катастрофа, связанная с канатными дорогами в Италии: в 1998 году неподалеку от Кавалезе в результате падения кабины погибли 20 человек. Причиной крушения стал самолет ВВС США, снизившийся ниже минимально разрешенного уровня и перерезавший крылом трос канатки. Пилоты признали, что спустились до опасной высоты ради съемки красивого пейзажа, однако были оправданы судом.

В 1976 году на этой же канатной произошла катастрофа, названная худшей среди подобных – тогда при падении кабины примерно с 200-метровой высоты погибли 43 человека, в том числе, 15 детей.