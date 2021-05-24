Нарушители поневоле: тысячи граждан Конго бегут в соседнюю Руанду, спасаясь от извержения вулкана

Вулкан Ньирагонго считается одним из самых активных и опасных в мире Фото: REUTERS

Очередное извержение вулкана Ньирагонго, находящегося в африканских горах Вирунга на территории Конго, стало причиной массового бегства жителей города Гома.

Многие из беженцев, спасаясь от стихийного бедствия, пересекли границу с соседней Руандой, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Министерство чрезвычайных ситуаций страны. Уже есть жертвы - 15 человек.

В 2002 году Ньирагонго стал причиной гибели порядка 250 человек и оставил без крова более 100 тысяч конголезцев.

Одно из самых масштабных извержений произошло в 1977 году – тогда потоки лавы унесли жизни нескольких сотен человек.

Вулканологи утверждают, что нынешнее извержение не настолько опасно, но власти города Гома призвали жителей некоторых районов эвакуироваться – многие из них, захватив матрасы и продукты на первое время, отправились к границе с Руандой.

Вулкан Ньирагонго считается одним из самых активных и опасных в мире: за последние 140 лет нынешнее извержение – 35-е из зарегистрированных. По оценкам вулканологов, двухкилометровый кратер горы заполнен бурлящей лавой, а деятельность вулкана никогда не затухает. Кроме того, опасной особенностью Ньирагонго являются свойства его лавы – она необычно текучая из-за низкого содержания силикатов, и в момент извержения скорость ее распространения может достигать 100 километров в час.