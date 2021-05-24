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В мире24 мая 2021 9:23

Некие документы: В Японии утверждают, что у СССР были планы передать Токио часть Курил

Японское агентство Kyodo ссылается на непредставленные, но рассекреченные документы
Людмила ПЛОТНИКОВА
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Москва неоднократно заявляла, что российский суверенитет над Курилами сомнению не подлежит

Москва неоднократно заявляла, что российский суверенитет над Курилами сомнению не подлежит

Фото: Иван МАКЕЕВ

Советский Союз был готов передать два острова из Курильской гряды – Шикотан и Хабомаи – в обмен на подписание мирного договора с Токио: с таким сенсационным заявлением выступило сегодня японское агентство Kyodo, ссылаясь на некие рассекреченные документы.

Не приведя копий собственно документов, японские журналисты утверждают, что в августе 1972 года на заседании Политбюро ЦК КПСС был составлен проект мирного договора с Японией, одним из пунктов которого значилась передача японцам Хабомаи и Шикотана. Также в договоре якобы были прописаны: запрет угрожать друг другу применением оружия, а также предоставлять другим государствам участки территорий для подготовки и осуществления военных действий. Кроме того, стороны отказывались от территориальных претензий друг к другу.

И, как утверждает Kyodo, советское руководство отказалось от подписания договора, узнав, что Страна Восходящего Солнца не намерена ограничиваться двумя островами, а требует передачи всех четырех.

По итогам Второй мировой войны мирного соглашения с Японией Советскому Союзу не удалось заключить, поскольку именно территориальная принадлежность южных Курил была и остается для японской стороны главным препятствием к подписанию такого договора.

Позиция Российской Федерации, являющейся правопреемницей СССР, по вопросу о возможности заключения мирного договора с Японией остается неизменной: Москва призывает Токио признать реалии, сложившиеся по итогам Второй мировой войны и неоднократно заявляла, что российский суверенитет над южными Курилами сомнению не подлежит.

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