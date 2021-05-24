Глава Минюста одобрил идею замены гастарбайтеров заключенными

Осужденные будут работать не за "спасибо". Речь идет о системе, которая готова предложить заключенным "новые достойные условия" Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Глава Минюста Константин Чуйченко прокомментировал перед СМИ в Хабаровске идею заменить иностранных гастарбайтеров российскими заключенными.

- Идея правильная, потому что можно создавать исправительные центры на крупных стройках, и лица, которые отбывают наказание, они обладают квалификацией, чтобы выполнять эту работу. Нам очень интересны крупные инвестиционные проекты, где численность лиц, которые отбывают наказание в виде исправительных работ, будет составлять тысячу и более человек. На сегодняшний день, к сожалению, мы не можем похвастаться, что такие есть. Численность, как правило составляет, около ста человек, - заявил Чуйченко.

Он также отметил, что в системе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России содержится порядка 180 тысяч лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, имеют право перейти на отбытие наказание в виде исправительных работ, в таких вот исправительных центрах.

- Но на сегодняшний день у нас создано всего лишь восемь тысяч с небольшим этих самых мест. Соответственно, мы в полной мере не можем реализовать право людей на замену лишения свободы на исправительные работы. Мы проводим переговоры с бизнесом, мы заключаем соглашения, ФСИН активно работает над этим. И в ближайших планах у нас поднять количество исправительных центров и таких мест, - подчеркнул министр.

Напомним, 20 мая на Всероссийском совете уполномоченных по правам человека, руководитель ФСИН Александр Калашников предложил активнее использовать труд заключенных вместо мигрантов.

Глава ФСИН отметил, что осужденные будут работать не за "спасибо". Речь идет о системе, которая готова предложить заключенным "новые достойные условия".

Он уточнил, что работающие осужденные будут жить в общежитии или съемном жилье и получать достойную зарплату.