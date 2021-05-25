СЭЗ "Гомель-Ратон" - надежная площадка для бизнеса в Беларуси

Свободная экономическая зона «Гомель-Ратон» расположена на юго-востоке Республики Беларусь в Гомельской области - высокоразвитом промышленном регионе страны. Сегодня резидентами СЭЗ являются 70 компаний, из которых 32 - с участием иностранного капитала из 15 стран мира. Их продукция поставляется на рынки 70 стран, а бренды давно стали всемирно известными.

В СЭЗ «Гомель-Ратон» действует специальный правовой режим, который дает существенные преимущества резиденту: освобождение от налога на прибыль, освобождение от налога на недвижимость и арендной платы за землю, отсутствие таможенных пошлин и НДС на товары, ввезенные на территорию СЭЗ для реализации инвестиционного проекта. Все это позволяет снизить сумму уплачиваемых налогов и пошлин на 40% и сделать продукцию более конкурентоспособной.

Говоря о преимуществах СЭЗ «Гомель-Ратон», стоит выделить основные: богатая сырьевая база, наличие свободных производственных площадок, высококвалифицированные кадры и, конечно, логистическая составляющая - город Гомель расположен в 50 км от границы с Россией.

Благоприятным фактором для инвестора является развитая сервисная инфраструктура, которая упрощает деятельность предприятий в свободной экономической зоне. В распоряжении резидентов находятся собственный пункт таможенного оформления и склад временного хранения, в представительстве Белорусской торгово-промышленной палаты можно получить необходимые сертификаты, а Агентство развития и содействия инвестициям осуществляет бизнес-планирование для предприятий-резидентов свободной экономической зоны.

Территория СЭЗ составляет около 4 тысяч га. Здесь есть готовые площадки с инженерной инфраструктурой от 1 до 50 тысяч квадратных метров, которые инвестор может взять в аренду или выкупить. Это позволяет в сравнительно короткий срок и с минимальными затратами открывать новые производства. Кроме того, всегда можно подобрать земельный участок под строительство производства с нуля.

Администрация СЭЗ «Гомель-Ратон», помимо консультативной и регистрационной деятельности, занимается строительством и модернизацией объектов инженерной, транспортной и сервисной инфраструктуры для создания максимально комфортных условий работы предприятий, активно отстаивает интересы своих резидентов на различных уровнях власти, участвует в разработке налогового и таможенного законодательства, организует консультативные семинары с представителями власти, налоговых и таможенных органов, банков. Все это значительно упрощает работу иностранных инвесторов в Беларуси и закрепляет за СЭЗ «Гомель-Ратон» статус надежного бизнес-партнера.

Свободная экономическая зона «Гомель-Ратон» - ваш путь к успеху!