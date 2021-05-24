Как на самом деле сажали самолет в Минске и какие будут последствия для Лукашенко

Все произошедшее, конечно, выглядит как специальная операция, в результате которой белорусские спецслужбы задержали одного из самых разыскиваемых лиц. Фото: REUTERS

1. Что произошло?

В самолете авиакомпании Ryanair, летевшем из Афин в Вильнюс в минувшее воскресенье, взорвалась информационная бомба. Находясь в воздушном пространстве Белоруссии экипаж от минского диспетчера получил информацию о террористической угрозе на борту.

«После того, как командир гражданского судна принял решение осуществить посадку на запасном аэродроме и развернул самолет в направлении Минска, было принято решение и поднят в воздух дежурный экипаж МиГ-29 с аэродрома Барановичи, - пояснил начальник Главного штаба – первого замкомандующего ВВС и ПВО Андрей Гурцевич. - Дежурный экипаж получил задачу осуществлять контроль и, в случае необходимости, оказать помощь гражданскому судну осуществить безопасную посадку».

Одному из пассажиров изменение курса пришлось явно не по душе. По словам очевидцев, он взывал к бортпроводникам, говорил, что ему нельзя садиться в Минске, он беженец и в Белоруссии ему грозит смертная казнь.

«После внезапного маневра самолета один парень запаниковал, схватился за голову. Нас всех четверых вывели, собаки все наши вещи обнюхали. Этого парня отвели в сторону, его вещи выбросили на взлетно-посадочную полосу. Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он, и добавил: «Меня здесь казнят». Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним все время стоял офицер, и вскоре военные его просто вывели», - рассказал один из пассажиров.

Речь об основателе рупора белорусской оппозиции – телеграм-канала Nexta – Романе Протасевиче.

По данным белорусских СМИ, сообщение о минировании самолета пришло на электронный адрес минского аэропорта. Хотя кажется странным, что информация об ирландском самолете, летящем из Афин в Вильнюс, приходит в столицу Белоруссии.

Официально Минск уверяет, что решение о посадке экипаж принимал самостоятельно. В подтверждение этому местное ТВ публикует радиообмен, в котором диспетчер спрашивает, чья рекомендация садиться в Минске – авиакомпании, аэропортов вылета или прилета? На что пилоты отвечают: «Это наша рекомендация». Впрочем, в сюжете канадского канала CBC News в этом же эпизоде роли распределены с точностью до наоборот – «это наша рекомендация» говорит диспетчер.

В самолете авиакомпании Ryanair, летевшем из Афин в Вильнюс в минувшее воскресенье, взорвалась информационная бомба. Фото: REUTERS

2. Спецоперация или акт государственного терроризма?

Все произошедшее, конечно, выглядит как специальная операция, в результате которой белорусские спецслужбы задержали одного из самых разыскиваемых лиц. Причем воспользовались они наработками соседей. Помните, как летом прошлого года в Минске были задержаны 33 гражданина России, часть из которых воевала в Донбассе? Они собирались вылетать в Стамбул, а украинские спецслужбы планировали посадить самолет на своей территории. Для этого на борту должен был быть подсадной, который имитировал бы либо внезапно возникшие проблемы со здоровьем, либо террористическую угрозу. Этот сценарий, похоже, и реализовали успешно белорусы, хотя официально этого никогда не признают.

Однако тем, кто сейчас громче всех кричит о «государственном терроризме», полезно будет вспомнить о прецедентах.

В 2012 году Турецкие истребители принудили приземлиться на своей территории сирийский пассажирский самолет, летевший из Москвы в Дамаск. Анкара подозревала, что лайнер перевозит оружие. После обыска спецслужбы изъяли некое оборудование «двойного назначения», после чего лайнер продолжил путь.

В 2013 году летевшего из Москвы домой президента Боливии Эво Моралеса вынудили сесть в Австрии - Франция, Португалия и Испания закрыли для него свое воздушное пространство. Западные спецслужбы предполагали, что на борту Моралеса находился Эдвард Сноуден.

В 2016 год под угрозой применения боевой авиации в Киеве был посажен самолет «Белавиа». Украинцы сняли с рейса российского политолога Армена Мартиросяна, которого считали идейным вдохновителем Антимайдана. Однако после допроса отпустили его.

Не лишним будет вспомнить, как США фактически выкрали и осудили на гигантские сроки бизнесмена Виктора Бута и летчика Константина Ярошенко. Можно по-разному относиться к Лукашенко, но он не сделал ничего нового, чего бы до него не проворачивали представители «цивилизованного сообщества».

3. Кто такой Роман Протасевич?

До того, как покинул Белоруссию, молодой оппозиционер много лет участвовал в акциях протеста, состоял в националистическом «Молодом фронте», работал журналистом в различных СМИ. В 2019 году выехал в Польшу и попросил политического убежища.

В Варшаве Протасевич стал главным редактором сетки телеграм-каналов Nexta, созданной Степаном Путило. Именно эти ресурсы стали основным координирующим инструментом антиправительственных выступлений в прошлом году.

Одному из пассажиров изменение курса пришлось явно не по душе. Фото: REUTERS

Некоторые телеграм-каналы сообщили, что летом 2014 года Роман Протасевич выехал на Украину для участия в боевых действиях в Донбассе на стороне сил АТО, якобы вступив в батальон «Азов» и даже дослужившись до заместителя командира 2-ой ударно-штурмовой роты. Однако в открытых источниках никакого подтверждения этой информации нет. В интервью Юрию Дудю Протасевич рассказывал, что ездил на Майдан, а позже год провел в зоне АТО в качестве журналиста-фрилансера.

К слову, по выдвинутым ранее обвинениям блогеру, вопреки его опасениям, смертная казнь не грозит. Его подозревают в возбуждении социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности (до 12 лет), организации массовых беспорядков (до 15 лет), организации групповых действии , грубо нарушающих общественный порядок — максимальная санкция до 3 лет.

4. Кем является спутница блогера?

Вместе с Протасевичем с рейса была снята его подруга София Сапега. Известно, что она – гражданка России, училась в Вильнюсе в Европейском гуманитарном университете по программе «Международное право и право Европейского Союза».

«Возвращаясь из отпуска с молодым человеком, София ждала предстоящей защиты кандидатской диссертации в Вильнюсе. Учителя и одноклассники утверждают, что София отличается высокой успеваемостью и неоспоримой репутацией в сообществе ЕГУ», - говорится на сайте учебного заведения.

С Романом Протасевичем она познакомилась около полугода назад. По свидетельствам знакомых, политикой не увлекалась.

В Сети также появлялась информация о том, что в Минске с рейса сошли четыре гражданина России. Однако авиакомпания эти сведения не подтвердила. Подобные вбросы больше похожи на попытку притянуть Россию к этому скандалу, обвинив в пособничестве «государственному терроризму».

5. Чем это грозит Белоруссии?

Реакция Запада предсказуема: Лукашенко осудили все. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что инцидент «поставил под угрозу жизни более 120 пассажиров», подчеркнув, что среди них были и граждане США. Европарламент назвал инцидент «государственным терроризмом». Десятка полтора стран призвали отпустить Протасевича и наложить на Белоруссию новые санкции.

Чаще всего звучат предложения закрыть воздушное пространство страны для пролета гражданских судов. Латвийская авиакомпания в понедельник уже совершила два рейса в обход Белоруссии. Такая мера вряд ли сильно ударит по Минску. После трагедии с малазийским «Боингом» в Донбассе, Украину стараются облетать большинство авиакомпаний мира, из-за чего на онлайн-сервисах отслеживания рейсов она выглядит слепым пятном. Но Киев по этому поводу не особо переживает.

Находясь в воздушном пространстве Белоруссии экипаж от минского диспетчера получил информацию о террористической угрозе на борту. Фото: REUTERS

Есть и более радикальные инициативы – исключить Белоруссию из Международной организации гражданской авиации. Что автоматически лишит страну возможности летать над странами-участницами Организации. Звучат и призывы просто запретить самолетам «Белавиа» садиться в аэропортах Евросоюза. Учитывая, что Минск для Европы не является ни важным транспортным хабом, ни туристической Меккой, ни крупным поставщиком туристов, Белоруссии вполне могут устроить воздушную блокаду.

Довольно высокая цена за одного оппозиционера, какие бы секреты он сейчас ни начал выдавать. Все они могут быть рассчитаны только на внутреннюю аудиторию. Запад же любой компромат будет отметать как выбитые под пытками показания. Что грозит и другими экономическими санкциями.

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