Могилу Армена Джигарханяна готовят к установке памятника

В FB на страничке актера Алексея Лапшина мы обнаружили фотографию могилы Армена Джигарханяна

Поклонники Армена Борисовича были шокированы: могильных холмик разровняли, присыпали песком, нет даже оградки, чтобы было понятно, куда положить цветы. Массивный армянский крест покосился, скромный портрет стоит прямо на песке. Вандализм! – так решили некоторые. Наследники, бывшие жёны, ученики совсем забыли старика. Но нет, они регулярно приходят к нему на могилу. Убирают, кладут цветы.

- Наши артисты ездили на кладбище к Армену Борисовичу совсем недавно. Были и в апреле, и на полгода со дня его смерти 14 мая, - рассказал нам актер Театра Армена Джигарханяна Вячеслав Дьяченко. - Прибрали могилу, все сделали, как положено. Потом по-христиански помянули. Могила была в порядки. Возможно, родные хотят поставить памятник. Шли такие разговоры, работы над проектом...

В FB на страничке актера Алексея Лапшина мы обнаружили фотографию могилы Армена Джигарханяна. Дата - 14 апреля. «5 месяцев без Армена Борисовича...Очень Вас не хватает», - написал актер. Друзья отметили: оградки нет. Но сама могила ухожена.

- Я работаю на Ваганьковском кладбище и видела сегодня могилу Джигарханяна. Скорее всего это начальный этап подготовки к установке памятника. Это нормально, - сообщила нам одна из сотрудниц Ваганьковского. – Сейчас повсюду на кладбищах идут подготовительные работы. Установочный период памятников уже начался.

Армен Джигарханян скончался 14 ноября 2020 года, ему было 85 лет. Согласно воле актера, его похоронили на Ваганьковском кладбище рядом с его дочерью Еленой.