Владимир Путин направил приветствие участникам Петербургского международного экономического форума

Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXIV Петербургского международного экономического форума

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXIV Петербургского международного экономического форума.

Президент отметил, что по сложившейся традиции в ходе Форума ключевые, наиболее актуальные вопросы современной экономики будут обсуждаться с участием государственных деятелей, руководителей крупнейших компаний, корпораций и банков, авторитетных экспертов, молодых, но уже взявших успешный бизнес-старт предпринимателей.

- Очевидно, что без наращивания равноправного созидательного сотрудничества между членами мирового сообщества, расширения многоплановых деловых связей невозможно эффективно противостоять глобальным вызовам, обеспечить условия для устойчивого развития. Уже давно ведем такую работу в рамках Евразийского экономического союза, продвигая принципы свободной торговли, взаимовыгодного обмена инвестициями и технологиями. Наша страна заинтересована в более тесной экономической и научно-технической кооперации с партнерами и в других регионах. Готовы делиться накопленным опытом в таких областях, как здравоохранение и цифровизация, вместе совершенствовать телекоммуникационную, энергетическую и транспортную инфраструктуру, работать по важнейшим аспектам экологической и климатической повестки, – подчеркнул Владимир Путин.

Президент Российской Федерации пожелал участникам Петербургского международного экономического форума плодотворной работы, а также выразил уверенность, что достигнутые на Форуме договоренности и соглашения послужат развитию международных отношений, будут способствовать реализации новых экономических проектов на благо наших стран и народов.