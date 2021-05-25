Новые станции и усиленные меры: как московский транспорт развивается, несмотря на пандемию

Фото АО «Трансмашхолдинг»

Какие изменения в работе городского транспорта сохранятся в будущем, и чего удалось достичь, несмотря на пандемию?

Ношение масок и перчаток в транспорте Москвы до сих пор остается обязательным, об этом напоминают и информационные табло, и голосовые оповещения. На майских праздниках число контролеров, проверяющих соблюдение режима безопасности, было увеличено в 2,5 раза. В пресс-службе госучреждения «Организатор перевозок» сообщили, что 99% пассажиров заходят в метро в масках, около 70% в перчатках. Впрочем, проверяют наличие масок не только в метро, но также и на станциях Московского центрального кольца (МЦК), Московских центральных диаметров (МЦД) и в наземном транспорте. Всего за год масочного режима выявили почти 410 тысяч нарушений.

Сохранились и требования к дезинфекции. Более того, они, вероятно, станут новой нормой для общественного транспорта Москвы. «Мы сохраним в полном объеме повышенную частоту уборок и дезинфекций и продолжим применять специальные дезинфицирующие средства, которые нам рекомендовали врачи. Транспорт проверяют специалисты Роспотребнадзора, неоднократно подтвердившие, что он безопасен», – отметил руководитель департамента транспорта столицы Максим Ликсутов в авторской колонке на сайте ведомства.

Напомним, в прошлом году в общественном транспорте, по данным столичной мэрии, в 15 раз увеличили объем дезинфекции поверхностей и установили более трех тысяч санитайзеров. На станциях и в кассах метро, МЦК и МЦД начали продавать маски и перчатки. На МЦД не менее трех раз в день стали дезинфицировать электропоезда, а также дополнительно обрабатывать составы холодным туманом, который убивает почти 100% микробов. В отечественных поездах «Иволга», курсирующих по МЦД, к тому же, работают установки обеззараживания воздуха. С помощью ультрафиолетовых ламп высокой мощности они делают бактерии и вирусы в воздушном потоке неопасными для человека. В каждом вагоне поезда в систему вентиляции встроены по две такие установки.

Фото АО «Трансмашхолдинг»:

Несмотря на пандемию, в 2020 году сохранились темпы развития общественного транспорта Москвы, и все основные планы удалось выполнить. Так, в эксплуатацию ввели семь новых станций метро и запустили 551 новый поезд «Москва», 335 из них – новая модификация «Москва-2020». Также было открыто 15 новых и реконструированных станций МЦД.

«Развитие МЦД положительно влияет на ситуацию с транспортом и инфраструктуру. Диаметры позволили превратить маршруты электропоездов, которые раньше упирались в вокзалы, в сквозные маршруты, соединяющие центр и пригороды. Строятся пересадочные узлы, которые, может, и не являются идеальными, но они достаточно удобно расположены. За счет такой модернизации и возникает единая транспортная система Москвы, не уступающая европейским аналогам», – подчеркивает руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

В планах на 2021 год строительство и реконструкция еще 11 городских вокзалов МЦД Важную роль играет и обновление подвижного состава. По диаметрам теперь курсируют только новые электропоезда.

«Как и любой пользователь услугами МЦД, я положительно оцениваю модернизацию станций и инфраструктуры, которая продолжается после запуска диаметров. У нас работает современный подвижной состав – поезда «Иволга». И что особенно актуально во время пандемии – в них есть системы обеззараживания воздуха. Нужно признать, что это действительно техника, отвечающая международному уровню. Отмечу, что в части пути развития транспорта, в определённых вопросах мы первые в мире среди мегаполисов. И, главное, чтобы этот тренд оставался устойчивым», – отмечает директор ассоциации содействия развития транспортной отрасли «Транспортная ассоциация Московской агломерации» Норайр Блудян.

Сейчас на диаметрах «работают» 11-вагонные «Иволги», при этом весь поезд сформирован как единый бестамбурный состав. Это значит, что пассажиры могут легко перемещаться из вагона в вагон, например, чтобы найти место для сидения в более свободном вагоне. При этом если человеку нужно проехать всего пару станций, он может комфортно ехать стоя, благодаря множеству поручней и плавному ходу самого поезда. Двигаться плавно и практически бесшумно «Иволге» помогает система пневмоподвешивания. А для того, чтобы пассажиры могли быстрее входить и выходить из поезда, инженеры Тверского вагоностроительного завода (входит в «Трансмашхолдинг») сделали двери более широкими – 1,4 м. В такие легко можно завезти детскую коляску или велосипед, который потом можно закрепить в головном вагоне. Специально для маломобильных пассажиров входы оснащены аппарелями, а туалетные комнаты сделаны просторными. Краны, дозаторы для мыла и сушилки – бесконтактные, что также позволяет снижать риски передачи бактерий и вирусов.

Фото АО «Трансмашхолдинг»:

В ТМХ уже не первый год идет работа над повышением эпидемической безопасности пассажиров и машинистов. Так, отечественные системы обеззараживания воздуха уже более десяти лет устанавливают на новые вагоны поездов дальнего следования. К процессу совершенствования таких систем и поиску новых подходов к безопасности ТМХ привлекает экспертов рынка, предлагая запустить профильные стартапы с помощью акселератора TMH New Vision. Он будет открыт совместно с инновационным центром «Сколково». К участию приглашены сотрудники и выпускники профильных вузов, профильных НИИ и R&D-кластеров и другие профессионалы отрасли.

Также инженеры и дизайнеры ТМХ продолжают работать над новой модификацией городского электропоезда – «Иволгой 3.0». В компании собираются усовершенствовать технические характеристики и развить пассажирские сервисы. Планируется, что в новом 11-вагонном составе будет на 50 сидений больше, при этом его вместимость не уменьшится. Кроме того, изменится расположение поручней и USB-разъемов, появятся держатели для сумок и рюкзаков. Поскольку «Иволгу» создавали как базовую многофункциональную платформу, на ее основе можно выпускать поезда для разных условий работы. В зависимости от пожеланий заказчика она может быть как городским поездом, так и электропоездом для пригородных или даже межрегиональных перевозок.