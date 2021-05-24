Сергей Лавров: «Европа заинтересована в российских туристах»

«Комсомолка» выбрала самые яркие высказывания министра Фото: REUTERS

Глава внешнеполитического ведомства России дал больше интервью «АиФ». «Комсомолка» выбрала самые яркие высказывания министра.

О РАЗНОГЛАСИЯХ МЕЖДУ РОССИЕЙ И США

- Как показывает исторический опыт, даже самые глубокие разногласия можно преодолевать при условии, что стремление к этому обоюдно.

О ДОНБАССЕ

- Там идет внутриукраинский вооруженный конфликт. Он стал следствием госпереворота, приведшего к власти в Киеве радикальные националистические силы. Чтобы найти выход из тупика, власти в Киеве должны определиться, хотят ли они возвращения Донбасса в состав украинского государства. Если да, то путь к этой цели один – четкое и последовательное претворение в жизнь Комплекса мер.

О МИНСКИХ СОГЛАШЕНИЯХ

- Объяснимо неуемное стремление Киева изменить последовательность выполнения положений Комплекса мер, поставив на первое место получение под контроль всей российско-украинской границы с последующим проведением местных выборов в Донбассе. Дальнейший сценарий даже не особо скрывается – фильтрация населения с интернированием всех «неблагонадежных» в концентрационных лагерях.

ОБ ОТНОШЕНИЯХ С ЕС

- Санкциями и угрозами Россию не испугаешь. На любые провокации, недружественные шаги будем и впредь реагировать – если необходимо, жестко, но соразмерно. Мы всегда последовательно пытались выводить Евросоюз на взаимовыгодное сотрудничество в сферах сопрягающихся интересов. К сожалению, многие из наших предложений были попросту положены евробюрократией под сукно.

О «СПУТНИКЕ V»

- Речь идет о здоровье и жизни людей. Главное, чтобы в Евросоюзе руководствовались именно этими соображениями на всех последующих этапах рассмотрения российской заявки.

ОБ ОТКРЫТИИ ГРАНИЦ

- Решающее слово в вопросе регулирования въезда туристов из третьих стран остается за странами-членами ЕС. Многие из них крайне заинтересованы в возобновлении туризма из России.

ОБ ОТНОШЕНИЯХ С ТУРЦИЕЙ

- По ряду международных сюжетов у нас с Анкарой имеются серьезные расхождения. Однако это не мешает нам поддерживать с турецкими партнерами интенсивный политический диалог и развивать взаимовыгодное сотрудничество в самых разных сферах – от энергетики до туризма.

ОБ ОТНОШЕНИЯХ С КИТАЕМ

- На данном этапе как нас, так и китайских партнеров, устраивает действующий формат сотрудничества. Он позволяет решать любые, даже самые сложные проблемы в двустороннем диалоге, эффективно отстаивать интересы в многосторонних объединениях, координировать подходы на международной арене. Россия и Китай, работая вместе, оказывают положительное, стабилизирующее влияние на глобальную и региональную обстановку.

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